Nvidia promet un “moment GPT” pour les graphismes avec DLSS 5

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La nouvelle technologie DLSS 5 vise à offrir des graphismes ultra-réalistes dans les jeux vidéo, en améliorant la gestion de la lumière, des textures et des détails grâce à l’IA.

À l’heure où l’industrie du jeu vidéo s’apprête à franchir un nouveau cap avec l’arrivée de prochaines générations de consoles, Nvidia confirme son statut de pionnier technologique. Lors de la conférence GTC 2026, le constructeur américain a dévoilé DLSS 5, une évolution présentée comme un tournant décisif dans la génération d’images par intelligence artificielle.

Son fondateur et PDG, Jensen Huang, n’a pas hésité à qualifier cette innovation de « moment GPT pour les graphismes », soulignant l’ampleur des transformations attendues dans le domaine du rendu visuel vidéoludique.

L’intelligence artificielle au cœur d’un nouveau standard graphique

Avec DLSS 5 (Deep Learning Super Sampling), Nvidia entend repousser encore davantage les limites du réalisme dans les jeux vidéo. Cette technologie repose sur une synergie entre création artistique et intelligence artificielle générative, permettant de produire des images d’un niveau de détail inédit tout en respectant la vision initiale des développeurs.

L’ambition affichée est claire : atteindre un photoréalisme avancé sans compromettre la direction artistique. Grâce à ses modèles d’IA, Nvidia affirme être désormais capable de reproduire avec précision des effets visuels complexes, tels que :

la diffusion sous-cutanée de la lumière sur la peau ,

, les textures fines des tissus ,

, ou encore les interactions subtiles entre lumière et matière dans les cheveux.

Cette approche permettrait d’améliorer considérablement la qualité visuelle tout en conservant un contrôle artistique total, chaque élément restant supervisé par les équipes créatives.

DLSS 5 : des promesses fortes pour l’industrie du gaming

Avec cette nouvelle génération de DLSS, Nvidia ambitionne de transformer en profondeur les standards graphiques du secteur. Parmi les principales évolutions annoncées :

un photoréalisme renforcé pour les environnements et les personnages,

pour les environnements et les personnages, une adoption étendue par les grands studios de développement ,

, un respect accru de l’intention artistique, grâce à une IA conçue comme un outil d’assistance et non de substitution.

Cette orientation marque une évolution notable : l’intelligence artificielle n’est plus seulement un levier de performance, mais devient un véritable partenaire de création visuelle.

Des jeux majeurs déjà compatibles avec DLSS 5

Plusieurs productions d’envergure devraient intégrer cette technologie dès leur lancement. Parmi les titres annoncés figurent :

AION 2 ,

, Assassin’s Creed Shadows ,

, ainsi que le remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Chez Bethesda Game Studios, l’enthousiasme est déjà palpable. Todd Howard évoque notamment une expérience visuelle transformée après avoir observé Starfield fonctionner avec DLSS 5, qu’il qualifie de véritable révélation.

Cette collaboration s’inscrit dans une relation de longue date entre Nvidia et les grands studios, tous engagés dans une quête constante d’amélioration du rendu graphique dans les jeux vidéo.

Une sortie attendue à l’automne 2026

Si Nvidia n’a pas encore communiqué de date précise, le lancement de DLSS 5 est prévu pour l’automne 2026. Un calendrier stratégique, qui coïncide avec le renouvellement attendu des consoles de Sony et Microsoft.

Cette convergence pourrait accélérer l’adoption de la technologie et favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de jeux vidéo, caractérisée par un niveau de réalisme visuel sans précédent.

Vers une nouvelle ère du graphisme vidéoludique

Avec DLSS 5, Nvidia poursuit son ambition de redéfinir les standards du graphisme en temps réel. Après avoir contribué à démocratiser les shaders programmables il y a plus de deux décennies, l’entreprise ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre, marqué par l’intégration avancée de l’intelligence artificielle dans la création visuelle.

À terme, cette évolution pourrait transformer durablement l’expérience des joueurs comme les méthodes de production des studios, en rapprochant encore davantage le jeu vidéo du réalisme cinématographique, sans sacrifier la créativité.