Aile de mort fait irruption dans Hearthstone

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L’extension CATACLYSME est désormais disponible et propose 135 nouvelles cartes à collectionner, de nouvelles mécaniques et une bonne dose de feu. Le champ de bataille frémit à l’arrivée des serviteurs colossaux, avec l’apparition des mots-clés dévastateurs Convocation et Scission, mais aussi de nouvelles cartes des Vols draconiques. Et pour la première fois dans l’histoire de Hearthstone… vous n’affrontez pas seulement Aile de mort. Vous l’incarnez.

L’AUBERGE TREMBLE

Nouvelle carte héroïque : Aile de Mort le Brise-monde. Anéantissez vos adversaires en incarnant le Destructeur lui-même grâce à la carte héroïque Aile de Mort le Brise-monde pour les chamans et les guerriers. Lorsque vous vous transformerez en Aile de mort, vous déclencherez votre propre Cataclysme, en choisissant parmi quatre capacités apocalyptiques.

Anéantissez vos adversaires en incarnant le Destructeur lui-même grâce à la carte héroïque Aile de Mort le Brise-monde pour les chamans et les guerriers. Lorsque vous vous transformerez en Aile de mort, vous déclencherez votre propre Cataclysme, en choisissant parmi quatre capacités apocalyptiques. Retour des serviteurs colossaux. Aile de mort n’envahit pas Azeroth tout seul. À ses côtés marchent six redoutables lieutenants, des serviteurs colossaux si imposants qu’ils dépassent les limites du plateau. Les serviteurs colossaux se déploient sur plusieurs cartes, leurs appendices gigantesques (bras imposants, têtes supplémentaires, tentacules qui s’agitent) s’étendant sur tout le champ de bataille.

Aile de mort n’envahit pas Azeroth tout seul. À ses côtés marchent six redoutables lieutenants, des serviteurs colossaux si imposants qu’ils dépassent les limites du plateau. Les serviteurs colossaux se déploient sur plusieurs cartes, leurs appendices gigantesques (bras imposants, têtes supplémentaires, tentacules qui s’agitent) s’étendant sur tout le champ de bataille. Nouveau mot-clé : Convocation. Le mot-clé Convocation sonne le glas. Chaque fois que vous jouez une carte dotée du mot-clé Convocation, vous invoquez un soldat de l’armée de votre serviteur colossal, qui possède la même capacité que les appendices de votre serviteur colossal de classe. Alors que les serviteurs colossaux n’apparaissent qu’en fin de partie, le mot-clé Convocation donne à votre adversaire un avant-goût du désastre à venir.

Le mot-clé Convocation sonne le glas. Chaque fois que vous jouez une carte dotée du mot-clé Convocation, vous invoquez un soldat de l’armée de votre serviteur colossal, qui possède la même capacité que les appendices de votre serviteur colossal de classe. Alors que les serviteurs colossaux n’apparaissent qu’en fin de partie, le mot-clé Convocation donne à votre adversaire un avant-goût du désastre à venir. Nouveau mot-clé : Scission. Le monde d’Azeroth est en ruines, mais les héros et héroïnes peuvent encore le reconstruire. Les cartes dotées du mot-clé Scission se divisent en deux lorsqu’elles sont ajoutées à votre main, se séparant pour aller se placer aux extrémités opposées de celle-ci. Vous pouvez jouer chaque moitié séparément, mais si vous jouez les cartes situées entre elles et que vous rapprochez les deux parties, elles se recombinent pour former une seule carte dotée de deux effets puissants.

Pour nous aider à défendre notre ligne temporelle contre cette version d’Aile de mort invaincue, Chromie a fait appel à des alliés issus des extensions précédentes. Depuis aujourd’hui, vous avez pleinement accès à toutes les cartes des extensions Au cœur du Rêve d’émeraude et La cité perdue d’Un’Goro, y compris les versions dorées. Ces cartes d’essai de la cité de rêve sont disponibles gratuitement pendant toute la durée de CATACLYSME. Profitez-en pour créer votre deck et vous lancer