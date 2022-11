One Piece Odyssey : nouvelle vidéo de gameplay sur l’ile de Water Seven

Partager Facebook

Dans ONE PIECE ODYSSEY, vous partez à l’aventure dans « Memoria », le monde des souvenirs de l’équipage du Chapeau de paille, et sur l’île de Water Seven où vous devez explorer la ville et la célèbre compagnie de construction Galley-La Company. Au cours de votre périple, vous devrez affonter de vieux rivaux comme Lucci et Kaku du CP9, mais aussi et surtout relever le nouveau défi proposé par ONE PIECE ODYSSEY.

La nouvelle vidéo introduit également les « Bond Arts » (Techniques de Lien), des attaques spéciales surpuissantes déclenchées par trois personnages que vous devez débloquer en terminant la quête Lien mémoriel, dans laquelle vous aurez à réparer des souvenirs dans le monde de Memoria et comprendre les liens qui unissent les membres de l’équipage du Chapeau de paille. Par ailleurs, la vidéo explique en partie le fonctionnement du système d’entraînement permettant de récupérer des cubes et d’utiliser leur pouvoir pour améliorer vos compétences et obtenir un avantage décisif au combat.

ONE PIECE ODYSSEY sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 13 janvier 2023.