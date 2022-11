Need for Speed Unbound présente ses Rassemblements et ses Paris annexes dans une nouvelle vidéo

Partager Facebook

Dans Need for Speed Unbound, les Rassemblements sont des événements du milieu underground lors desquels les joueurs peuvent rencontrer d’autres pilotes de rue pour afficher leur style et leurs voitures personnalisées et mettre en jeu leur argent virtuel. Chaque Rassemblement leur offre la possibilité d’organiser des courses, de gagner de la monnaie en jeu en cas de victoire et d’explorer de nouvelles zones de Lakeshore City. Les spectateurs peuvent également faire des Paris annexes et tout miser sur le pilote de leur choix.

Conçu pour la nouvelle génération de plateformes, Need for Speed Unbound sera le premier épisode de la série en résolution 4K à 60 FPS à sa sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 2 décembre 2022.