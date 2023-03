Opération Commanding Force, la saison 1 de l’Année 8 de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, est disponible

Partager Facebook

Ubisoft annonce que l’Opération Commanding Force, la saison 1 de l’Année 8 de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, est désormais disponible. Cette saison introduit Brava, une nouvelle agente brésilienne, ainsi qu’une mise à jour importante de gameplay incluant une actualisation du rechargement immersif, la fonction Mousetrap pour lutter contre les joueurs utilisant la souris et le clavier sur consoles et de nouvelles mesures anti-toxicité.

Brava est une nouvelle attaquante qui deviendra vite indispensable. Elle est équipée de son gadget, le drone Kludge, qui offre aux joueurs de nouveaux moyens de saboter la technologie ennemie en prenant le contrôle de leurs appareils et en les détruisant. Agente extrêmement adaptable, Brava peut prendre l’avantage dans n’importe quel environnement en accédant aux ressources électroniques à sa disposition. Brava est une agente à trois de vitesse et un de santé et sa charge comprend un PARA-308 ou un CAMRS comme arme principale et un USP40 ou un Super Shorty comme arme secondaire.

L’Opération Commanding Force introduit également une importante mise à jour anti-triche avec la fonctionnalité MouseTrap qui a pour but d’améliorer la protection des joueurs. MouseTrap est capable de détecter les joueurs qui utilisent une souris et un clavier au lieu d’une manette sur consoles, leur donnant un avantage injuste, et de leur infliger une nouvelle pénalité. Ubisoft a à cœur d’encourager ces joueurs à jouer de façon plus juste. La pénalité infligée par MouseTrap ajoutera du retard aux entrées des joueurs qui tricheront ce qui rendra la visée et le tir plus difficiles. Si un joueur ayant été détecté comme tricheur choisit finalement de jouer avec une manette, la pénalité sera progressivement réduite et reviendra à la normale après quelques parties.

Dans le cadre des mesures anti-toxicité, une nouvelle pénalité de réputation pour lutter contre les propos abusifs a également été ajoutée. Lorsqu’elle sera active, cette pénalité rendra les récidivistes muets par défaut afin de lutter contre tout contenu haineux et/ou perturbateur au sein d’une discussion vocale. Les joueurs mis en sourdine pourront toujours utiliser le chat vocal mais ne seront entendus que par les joueurs qui rétabliront le son.

Au cours de cette Année 8, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege s’attachera à consolider sa position de jeu de tir tactique de haute intensité où l’action ciblée, la précision et la tactique sont les clés du succès. Le nouveau système de rechargement immersif vise à créer une expérience plus immersive où les décisions de recharger ou non son arme auront plus d’impact. Les joueurs interrompant l’animation se retrouveront sans chargeur s’ils le rechargent avant qu’il ne soit complètement vide. En revanche, les armes de combat rapproché disposeront d’une seule cartouche que les joueurs pourront utiliser à tout moment pendant le rechargement. Commanding Force introduit également une mise à jour d’équilibrage de l’agent Zero, un rééquilibrage des accessoires d’armes, des améliorations de l’interface utilisateur et plus encore.

De plus, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour aider les nouveaux joueurs à appréhender au mieux les bases de Rainbow Six Siege : les Beginner Challenges et les Operator Specialties. Les Operator Specialties permettent d’identifier le style de jeu d’un agent. Tous les agents ont une ou deux spécialités qui peuvent être vérifiées pendant la phase de planification dans la section Agents et dans les guides des agents. Les Operator Specialties ont pour but d’aider les joueurs débutants à apprendre les différentes spécialités d’agents et ce qu’elles apportent à un match. En complétant les Beginner Challenges, les joueurs pourront gagner une variété de récompenses, incluant un agent, après avoir terminé tous les défis pour une seule spécialité. S’ils possèdent déjà l’agent en question, les joueurs gagneront sa valeur en Renommée à la place. Tous les joueurs pourront relever les défis et gagner toutes les récompenses, pas seulement les débutants.

Jusqu’au 20 mars, les joueurs pourront acheter le Pass Année 8 à durée limitée au prix public conseillé de 29.99€ pour débloquer les quatre Battle Pass saisonniers, un accès anticipé de 14 jours aux nouveaux agents dès leur lancement, des skins d’armes exotiques exclusifs, une réduction VIP de 10 % sur la boutique et bien plus encore. Vendu au prix public conseillé de 59.99€, le Pass Premium offre tous les avantages mentionnés ci-dessus plus 20 jetons de combat supplémentaires que les joueurs peuvent utiliser pour débloquer des récompenses plus rapidement.

Le Battle Pass de la saison 1 introduit le ticket du Pack Bravo, un objet rare qui permet aux joueurs de choisir une récompense exclusive de la dernière Collection Bravo. Ce ticket sera décerné aux joueurs Premium qui atteindront le niveau 100 dans le Battle Pass de cette saison pour les récompenser de leur détermination.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC et sur Ubisoft+, le service d’abonnement Ubisoft.

De plus amples informations sur Rainbow Six Siege sont disponibles ici : https://rainbow6.ubisoft.com.