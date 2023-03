Partager Facebook

Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une alerte évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile mais se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le brasier se rapproche. Que faire ? Attendre les secours…? Ou n’est-ce pas en s’enfonçant plus loin encore dans l’immensité terrifiante de la forêt brûlante qu’ils trouveront le moyen de s’en sortir…?

Ce film catastrophe qui mêle habilement survival et drame intime autour de la relation père-fils est oppressant et place le spectateur sous tension de bout en bout. Quentin Reynaud, réalisateur de « 5ème set » utilise cet incendie géant afin d’explorer un traumatisme vécu par Simon et son sentiment de culpabilité. Magnifiquement porté par Alex Lutz et André Dussolier, « En plein feu » est un drame immersif et efficace.

En plein feu

Un film de Quentin Reynaud

Avec Alex Lutz, André Dussollier

Distributeur : Frénétic

Durée : 82minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 8 mars 2023