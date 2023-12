OPÉRATION PORTUGAL 2: LA VIE DE CHÂTEAU: première bande-annonce

Partager Facebook

Le policier maladroit et gaffeur Hakim, incarné par le comédien français D’Jal, est de retour. Dans OPÉRATION PORTUGAL 2: LA VIE DE CHÂTEAU, il infiltre le château d’un comte et enchaîne à nouveau les catastrophes.

Synopsis

Hakim alias Joaquim, notre policier maladroit et gaffeur, est de retour ! Il doit déjouer les plans d’un promoteur véreux : le comte de Neuville. Avec ses amis, il infiltre le Château du Comte mais doit en plus préparer son mariage avec Julia, à qui il a caché sa mission. Rien ne se passe comme prévu et Hakim et sa bande de pieds nickelés, dépassés, vont aller de catastrophes en catastrophes. Il va alors entrer dans une course folle pour réussir sa mission et sauver son couple.