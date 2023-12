Partager Facebook

A l’étroit dans leurs deux pièces dans Paris, Simon, Adélaïde et leurs deux enfants décident de quitter la ville pour une vie plus calme et confortable à la campagne. Ils se laissent immédiatement séduire par une maison en pleine nature : de l’espace, un potager, un bois attenant à leur jardin et surtout des voisins qui les accueillent les bras ouverts. Le rêve ! Mais le jeune couple va vite déchanter : leur bois est en réalité un terrain de chasse ! Bien que bon vivants et sympathiques, les chasseurs ne sont pas décidés à abandonner leur territoire, faisant du rêve champêtre de Simon et Adélaïde un enfer. Mais, fidèles à leur réputation, nos Parisiens ne vont pas se laisser faire.

« Chasse gardée » se révèle une comédie sympathique qui s’emploie à réconcilier bobos parisiens néoruraux et chasseurs. Les situations cocasses s’enchaînent sur fond de blagues potaches et de chansons paillardes. Didier Bourdon campe un chasseur bougon qui sera amené à faire un choix crucial. L’apparition de Thierry Lhermitte en avocat est hilarante. Un feel good movie idéal pour les Fêtes de fin d’année.

Chasse gardée

Un film de Frédéric Forestier, Antoine Fourlon

Avec Didier Bourdon, Thierry Lhermitte, Hakim Jemili

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 101 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 10 ans

Date de sortie : mercredi 20 décembre 2023