Étienne a vingt ans quand il rencontre Valérie. Coup de foudre, amour fou, suivi de la naissance de Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Etienne choisit de ne pas en faire un drame. Devenu entraîneur de foot amateur, Etienne élève seul sa fille, l’un se vouant à l’autre dans un rapport d’égalité peu commun. Ils évoquent tous les sujets sans tabou et c’est le bonheur, jusqu’au jour où Rosa, 17 ans, est admise aux Beaux-Arts de Metz et va devoir quitter le nid. Une séparation difficile qui fait ressurgir le passé.

Après « Perdrix », Erwan Le Duc signe un deuxième long-métrage, sur la relation père-fille et l’absence de mère. C’est à la fois drôle, tendre, poétique, déchirant, burlesque et plein de fantaisie. La mise en scène est audacieuse et les dialogues, très écrits, savoureux. Une pépite !

La fille de son père

Un film de Erwan Le Duc

Avec Céleste Brunnquell, Alexandre Steiger, Camille Rutherford

Distributeur : Frénétic Films

Durée : 91 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 20 décembre 2023