« Bad Luck banging or loony porn » au cinéma

En Roumanie, Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation menacées après la diffusion sur Internet d’une sextape tournée avec son mari. Forcée de rencontrer les parents d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse de céder à leur pression, et questionne alors la place de l’obscénité dans nos sociétés.

Ours d’or à la dernière Berlinale, cette tragi-comédie de Radu Jude surprend et déroute. S’ouvrant sur une scène de porno amateur, le film est divisé en trois parties aux tonalités variées. Dans la première, on suit Emi qui arpente les rues de Bucarest. La jeune femme est confrontée à des situations de la vie de tous les jours, à la présence agressive des publicités, aux ravages du consumérisme dans tous les domaines. Cette errance ayant été tournée en pleine pandémie, les gens y avancent masqués. Puis la deuxième est constituée d’un patchwork de scènes concernant la Roumanie et son histoire tirées d’archives d’époque. Enfin dans la troisième, Emi fait face à une commission de parents d’élèves chargée de trancher si elle va pouvoir continuer d’être au contact des enfants après que sa sextape a atterri sur le net. Cette partie très théâtrale montre comment la réunion se transforme en tribunal absurde. Sur une BO de Bobby Lapointe, l’histoire de cette prof et de sa sextape est un prétexte pour interroger sur ce qu’est la vraie obscénité et dénoncer l’hypocrisie ambiante dans nos sociétés. A chacun de se former son propre avis après avoir entendu tous les points de vue. Une satire sociale audacieuse et hors norme !









Bad Luck banging or loony porn

Un film de Radu Jude

Avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia

Distributeur : Xenix Filmdistribution

Durée : 1h46

Age légal : 18 ans

Age suggéré : 18 ans

Date de sortie : mercredi 15 décembre 2021