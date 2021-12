OPPO INNO DAY 2021: première NPU d’imagerie 6nm innovante et nouvelle promesse de marque «Inspiration Ahead»

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

OPPO vient de tenir aujourd’hui la première journée de sa manifestation technique annuelle, l’OPPO INNO DAY, à Shenzhen (Chine), sous le slogan «Reimaging the Future». Tony Chen, fondateur et CEO d’OPPO, a prononcé le discours inaugural où il a annoncé la nouvelle promesse de marque «Inspiration Ahead». En outre, OPPO a présenté sa première unité de traitement neuronal (NPU) d’imagerie de pointe «MariSilicon X» ainsi que le révolutionnaire OPPO Air Glass. Les participantes et les participants attendent avec impatience une seconde journée passionnante, au cours de laquelle OPPO présentera son premier smartphone pliable, l’OPPO Find N.

Une promesse de marque tournée vers l’avenir

Dans son discours d’ouverture, le CEO Tony Chen a confirmé l’engagement d’OPPO en faveur du développement d’innovations axées autour de l’expérience utilisateur. La nouvelle promesse de marque annoncée pour OPPO, «Inspiration Ahead», proclame l’optimisme et l’inspiration face aux défis et aux incertitudes auxquelles nous sommes tous confrontés.

«Nous vivons dans une époque sans exemple, et en tant qu’entreprise technologique mondiale, nous estimons qu’OPPO a le devoir et le privilège d’améliorer le monde grâce à nos technologies, à nos produits et à notre action», a déclaré Tony Chen. «Bien que le chemin menant à chaque progrès technologique soit semé d’embûches, nous avons l’intention de continuer sur la voie que nous avons empruntée, pas à pas, pour parvenir à l’’Inspiration Ahead’. Tout comme nous le proclamons dans notre nouvelle promesse de marque.»

Première NPU d’imagerie 6nm d’OPPO et OPPO Air Glass révolutionnaire

Avec MariSilicon X, OPPO a présenté cette année lors de l’INNO DAY la première NPU d’imagerie dont elle ait elle-même assuré le développement. Basée sur une technologie de processus 6nm, MariSilicon X dispose d’une architecture mémoire NPU, ISP et multicouches progressiste qui assure une puissance de traitement de l’image inouïe, assortie à une efficacité énergétique extrême. MariSilicon X permet de tourner des vidéos 4K-KI de nuit dans la plage RAW en utilisant des données d’images complètes, ce qui est une première pour les smartphones Android. La NPU d’imagerie à la pointe de la modernité fera son entrée dans la série Find X au premier trimestre 2022 et constituera alors l’une des NPU d’imagerie les plus novatrices jamais commercialisée dans un smartphone.

Avec MariSilicon X, la vitesse la plus élevée se combine à une efficacité absolue. La NPU assure pas moins de 18 milliards d’opérations par seconde (TOPS). Avec une efficacité énergétique d’à peine 11,6 TOPS par Watt, la NPU offre une performance de pointe sans décharger la batterie pour autant. Un ISP intégré performant permet de prendre des clichés dans une plage dynamique incroyable de 20bit et 120db – soit quatre fois plus que pour le Find X3 Pro. L’ISP donne aux images un rapport de contraste de 1.000.000:1 entre les zones les plus claires et les zones les plus foncées, ce qui vise à garantir des clichés plus proches de la réalité.

Grâce au traitement de données d’images originales, MariSilicon X peut parvenir à un rapport signal-bruit de 8 dB pour les photos, ouvrant ainsi l’accès à un monde totalement nouveau pour la photographie informatique.

Une puissance de professionnel grâce au mode RGBW-Pro

À l’aide de la conception Dual Image Pipeline intégrée et du double superbalayage brut, MariSilicon X exploite pleinement le potentiel du capteur RGBW d’OPPO et soutient la séparation et la fusion des signaux RGB et blanc, afin de parvenir à une amélioration du rapport signal-bruit de 8,6 dB et à une multiplication par 1,7 de la qualité de la texture. Les photos et les vidéos deviennent ainsi encore plus expressives.

Une autre innovation de l’OPPO INNO DAY 2021 est l’OPPO Air Glass. Cet appareil de réalité augmentée (AR) futuriste dispose d’une conception de guide d’onde Monocle. Inspiré par la nature, l’OPPO Air Glass séduit par son apparence légère et minimaliste. L’objectif est fixé à un cadre léger qui héberge toutes les composantes, y compris la plateforme Qualcomm-Snapdragon-Wear-4100.

Les utilisatrices et les utilisateurs se réjouiront de fonctions pratiques telles que la navigation, la surveillance des données de santé, le téléprompteur et la traduction en direct de langue en texte. Le téléprompteur intégré convient particulièrement bien pour les présentations. Il est prévu que l’OPPO Air Glass soit disponible en Chine à partir du premier trimestre 2022. Aucune date de lancement n’a encore été fixée pour la Suisse.

Le micro projecteur Spark développé par OPPO, un des systèmes de projection les plus compacts de la branche, constitue le cœur du système d’affichage OPPO Air Glass. D’une taille de seulement 0,5 cm³, il n’est pas plus grand qu’un grain de café. Ce projecteur dispose d’un boîtier métallique CNC avec un module à lentille en verre, qui assure une meilleure dissipation de chaleur et une plus grande stabilité. Il est alimenté par un micro-LED extrêmement moderne disposant d’une luminosité pouvant atteindre 3 millions de nits. L’OPPO Air Glass utilise un guide d’onde de diffraction optique sur mesure qui soutient deux modes d’affichage – 16 niveaux de gris et 256 niveaux de gris – et fournit une luminosité moyenne pouvant aller jusqu’à 1 400 nits. Cela assure un affichage net et vivant sous toutes sortes de conditions d’éclairage. Le guide d’onde est protégé des deux côtés par un manteau de deux couches de verre saphir.

L’appareil peut être utilisé à l’aide de l’application Smart Glass sur l’OPPO Watch 2 et sur tout smartphone OPPO doté de ColorOS 11. Il soutient en outre quatre méthodes d’interaction intuitives différentes: le toucher, la commande vocale, le mouvement des mains ou le mouvement de la tête.

La lunette est disponible en deux variantes de monture différentes: une demi-monture et une monture complète. La monture complète, plus facile à adapter, est recommandée pour les personnes qui portent des lunettes correctrices. Les deux versions sont disponibles en deux tailles et en deux couleurs (noir et blanc).

OPPO INNO WORLD – Découvrir sous forme virtuelle les innovations et les œuvres d’art

Avec l’OPPO INNO WORLD, OPPO a créé cette année un terrain de jeux virtuel totalement nouveau. Les visiteuses et les visiteurs peuvent suivre les manifestations de lancement par le biais d’avatars individuels et découvrir ainsi de près les nouvelles technologies de pointe.

Dans le cadre du projet OPPO Renovators Emerging Artists, de jeunes artistes du monde entier présentent des œuvres innovantes. Ce projet a pour but de combiner art et technologie ainsi que de présenter des idées et des concepts de pointe venant de tous les pays du monde. Le Renovators Showroom de l’OPPO INNO WORLD expose huit œuvres de jeunes artistes, parmi lesquelles AutoGene, Autonomy of Plant, Light High, Revival.