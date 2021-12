Ubisoft annonce que « Snow Brawl », l’événement hivernal de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, est disponible

Partager Facebook

Ubisoft® annonce un nouvel événement à durée limitée dans Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege, intitulé « Snow Brawl », qui débute aujourd’hui et durera trois semaines jusqu’au 4 janvier 2022. « Snow Brawl » propose un mode de jeu « capture de drapeau » dans la neige où les joueurs doivent récupérer le drapeau de l’équipe adverse et le ramener dans leur propre base pour marquer un point.

Équipés d’un nombre illimité de boules de neige comme arme principale et du lanceur boom de neige comme arme secondaire, les joueurs peuvent profiter de combats givrés dans une version redécorée de la carte Chalet. Les drapeaux peuvent être libérés par leur détenteur ou en abattant le porteur, les drapeaux qui seront tombés pourront être ramassés puis ramenés à la base. Trois coups seront nécessaires pour faire tomber un joueur et le faire réapparaitre dans sa base. Les boosts disponibles sur la carte seront la vitesse de course, la cadence de tir, les munitions à air comprimé et les packs de santé. L’équipe qui aura le plus de points à la fin d’une manche de 10 minutes l’emportera. En cas d’égalité, du temps supplémentaire sera accordé et la première équipe à marquer un point gagnera le match.

Dans « Snow Brawl », les joueurs pourront combattre en tant que Lames bleues avec les agents Ash, Blackbeard, Buck, Montagne et Osa ou en tant que Blizzards oranges avec les agents Castle, Frost, Rook, Thorn et Vigil.

La collection « Snow Brawl » comprend 45 éléments hivernaux dont des uniformes, des équipements de tête, des skins d’armes assortis et des cartes d’agents pour les membres des Blizzards oranges et des Lames bleues. « Snow Brawl » introduit également le pack Flocon de neige qui inclut un skin d’arme signature, un skin d’accessoire, un pendentif d’arme et une carte d’agent universel. Les packs de la collection « Snow Brawl » peuvent être obtenus en complétant les défis de cet événement spécial ou achetés pour 300 crédits R6 ou 12 500 Points de Renommée. Un pack collection sera offert gratuitement à tous les joueurs qui lanceront le jeu pendant l’événement « Snow Brawl ». Un pack supplémentaire leur sera également offert chaque semaine s’ils réalisent les défis hebdomadaires. Les éléments de la collection peuvent aussi être achetés individuellement pour 1680 crédits R6.