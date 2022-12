Oppo Inno Day 2022, le focus sur le son et la santé

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Comme chaque année, Oppo a présenté son Inno Day. Cette mouture 2022 met l’accent sur la santé et l’audio, avec en plus un peu de réalité augmentée.

Comme chaque année, juste avant les fêtes de décembre, se tient l’Oppo Inno Day, un événement spécial du constructeur chinois qui sert à présenter les prochaines innovations que les produits Oppo utiliseront dans un futur proche. Souvenez-vous, l’année dernière, c’était le processeur dédié à la photo, le MariSilicon X, qu’on a pu retrouver dès le mois de mars de cette année sur le Find X5 Pro.

Cette année, ce n’est pas la photo qui est à l’honneur mais le son et la santé. Aussi, on commence avec la santé puisqu’Oppo vient d’annoncer sa nouvelle marque dédiée à la santé : OHealth. Et le premier produit n’est autre que le OHealth H1, un produit pesant 95g seulement et qui se connectera à d’autres appareils. L’OHealth H1 pourra ainsi être transporté partout et propose la gestion de fonctions essentielles qu’on retrouve généralement dans tous les produits connectés et liés à la santé.

L’OHealth H1 pourra mesurer le niveau d’oxygène dans le sang, le rythme cardiaque, la température du corps, gérer l’auscultation cardiaque et pulmonaire ou encore proposer le suivi du sommeil. Avec des capteurs et des algorithmes dédiés, l’OHealth H1 permettra à l’utilisateur final de mieux suivre son état de santé et de sa famille. Dans l’idée, Oppo souhaite que l’OHealth H1 soit une sorte de pont entre les différents produits liés à la santé.

Cette année, Oppo propose non pas un remplaçant mais un processeur complémentaire, le MariSilicon Y. Ce n’est pas un processeur supposé être intégré dans un smartphone mais plutôt dans les futurs produits audio de la marque tels que les écouteurs et les casques. Un peu à la manière du processeur H1 d’Apple dans les AirPods Pro, le MariSilicon Y se veut être le pendant Android.

Le MariSilicon Y est un SoC Bluetooth utilisant pour la première fois la technologie N6RF qui permet ainsi à la technologie Bluetooth d’avoir un bande passante supérieure de 50% par rapport à ce qui est disponible sur le marché. A cela s’ajoute un codec propriétaire et un NPU dédié qui permettra une puissance de calcul de 590 GOPS et la gestion d’une qualité audio atteignant le 24-bit/192kHz en lossless.

Depuis quelques années, Oppo ne jure que par la réalité augmentée et cette année, le constructeur revient avec les Air Glass 2, plus légères que ses prédécesseurs avec un poids de seulement 38g. Au menu, de nouveaux verres SRG Waveguide spécialement développés par Oppo. Les verres SRG Waveguide sont des verres avec un relief au niveau de la surface, ce qui permet de diriger la lumière là où on le souhaite. Selon Oppo, ces verres permettent bien évidemment d’avoir une correction optique et présentent surtout l’avantage d’être relativement similaire à des verres classiques.