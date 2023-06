OPPO lance en Europe la série Reno10, le nouvel expert du portrait

Partager Facebook

OPPO, le leader mondial d’appareils intelligents, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa série Reno10. L’événement de lancement local aura lieu le 4 juillet 2023 à partir de 11h30 (CET) au cœur de la ville de Zurich.

La série Reno d’OPPO est réputée pour ses fonctionnalités de pointe dans le domaine des prises de vue portrait. La série Reno10, la dernière génération de la gamme, fait passer l’expérience de caméra à un niveau supérieur grâce à des innovations matérielles et logicielles. Equipés d’un remarquable module caméra à téléobjectif de 32 MP avec zoom optique 2x, le Reno10 Pro 5G et le Reno10 5G permettent aux utilisateurs de prendre des portraits ultra-clairs et naturels en toutes circonstances.

En plus de la série Reno10, OPPO lancera également un nouveau produit IdO sortant de l’ordinaire: les écouteurs intra-auriculaires OPPO Enco Air3 Pro – les premiers écouteurs au monde dotés d’une membrane en fibre de bambou et d’un ANC adaptatif.

Note dlr: Nous vous présenterons rapidement le test du Oppo Reno10 Pro à sa sortie dans ces colonnes.