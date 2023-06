« X raisons de mourir », le quatrième volet de la série policière de Stefan Ahnhem

Partager Facebook

Maître dans l’art du suspense, Stefan Ahnhem nous livre le quatrième volet de la série policière qui a pour personnage principal Fabien Risk. Inspecteur de la Criminelle à Helsinborg, il aura bien du fil à retordre dans cette nouvelle affaire où il est confronté à d’horribles meurtres en série qui touchent à la fois le Danemark et la Suède. En congé sans solde, il doit quitter le chevet de sa fille dans le coma après avoir été blessée par balle pour mener l’enquête. Il fait équipe avec Astrid Tuvesson, cheffe de la brigade criminelle qui, elle, va devoir interrompre son traitement de sevrage à l’alcool. Mais leur duo aura du mal à rester soudé. Tandis que Fabian est hanté par une enquête officieuse sur un collègue soupçonné de double jeu, Astrid replonge dans ses addictions.

Tout en portant un regard lucide et angoissant sur les dangers de notre époque, Stefan Ahnehm jongle avec maestria entre les différentes enquêtes criminelles et les vies privées compliquées de ses protagonistes. Il nous plonge alternativement dans la tête de Fabian, des policiers et des tueurs ce qui apporte différents éclairages sur les situations. Un polar rythmé, efficace et addictif qui ravira les amateurs du genre.