OPPO présente l’A78 avec sa puissance impressionnante à un prix attractif

Avec l’A78, OPPO présente le nouveau membre de la série A, dès à présent disponible sur le marché suisse. L’A78 a bénéficié de quelques mises à jour importantes par OPPO. Ainsi, le dernier modèle en date de la série A est équipé d’un écran FHD+ AMOLED, de deux haut-parleurs stéréo, d’une technologie de chargement ultra-rapide 67W SUPERVOOCTM et d’une batterie 5000 mAh longue durée. Grâce à la caméra 50MP dotée de nombreuses fonctions, il n’a jamais été aussi facile de prendre des photos et des vidéos à couper le souffle. Les spécifications techniques remarquables sont soulignées par un design rétro ultra-fin, à l’optique impressionnante. Avec le premier design Diamond Matrix à l’arrière dans l’industrie, cet A78 se démarque totalement en matière de style et de fonctionnalité.

Beaucoup de puissance pour peu d’argent

L’A78 sera disponible en Suisse au prix de CHF 279.- (prix de vente conseillé). Pour cela, les utilisateurs pourront profiter d’un appareil très performant. L’A78 est le premier smartphone de la série A équipé par OPPO d’un écran immersif FHD+ AMOLED. L’écran de 6,4 pouces dispose d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’un touch sampling rate allant jusqu’à 180 Hz, permettant ainsi de garantir un meilleur fonctionnement et une plus grande réactivité. Avec une luminosité totale allant jusqu’à 600 Nits, l’écran est incroyablement fidèle aux détails, même en cas d’exposition directe au soleil. L’écran dispose en outre du premier capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, une autre fonctionnalité qui surprend dans cette catégorie de prix. L’expérience visuelle impressionnante ainsi qu’une expérience sonore parfaite viennent compléter l’A78. Les haut-parleurs Dual Stereo et le Real HD Sound 3.0 offrent au smartphone un son surround plus immersif et une clarté cristalline. Les utilisatrices et les utilisateurs qui privilégient un son un peu plus fort peuvent augmenter le volume jusqu’à 200 % avec le mode Ultra Volume, afin que la musique ou la sonnerie du téléphone puisse être mieux entendue, même dans les endroits les plus bruyants.

Grande batterie et technologie de recharge rapide 67 W

La grande batterie de 5000 mAh est rechargée à 100 % en à peine 44 minutes [1] grâce à la technologie de recharge rapide d’OPPO. Le câble de recharge est fourni avec le smartphone. Une fonctionnalité dont on ne peut plus se passer une fois qu’on l’a essayée. OPPO a par ailleurs développé toute une série de technologies exclusives pour améliorer la sécurité de chargement et la fiabilité de l’A78. Le Battery Health Engine d’OPPO contribue à prolonger la durée de vie de la batterie de l’A78 jusqu’à 1600 cycles de chargement et déchargement – suffisamment pour maintenir la batterie en bon état jusqu’à quatre ans. L’A78 dispose entre outre d’une protection de charge à 5 couches qui augmente la sécurité de bout en bout durant la totalité du processus de chargement.

Beau et stylé

Le nouveau modèle de la série A se démarque par un design rétro iconique. Une épaisseur de tout juste 7,93 mm et un poids d’à peine 180 g en font le smartphone le plus fin avec une batterie 5000 mAh dans cette catégorie de prix. L’arrière a été conçu avec un procédé spécial à double couche dans un design Diamond Matrix. L’A78 existe en deux coloris tendance éclatants : Aqua Green et Mist Black.

L’OPPO A78 est équipé d’un processeur performant de la plate-forme mobile Snapdragon® 680 avec 8 GB RAM + 128 GB ROM (RAM extensible à 8 GB). D’autre part, le modèle prend en charge une extension de mémoire pouvant aller jusqu’à 1 TB via une carte SD.

Prix et disponibilité

L’A78 est disponible dès à présent en Suisse au prix de CHF 279.- (prix de vente conseillé).