OPPO présente ses technologies de charge rapide au MWC 2022

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans le cadre du Mobile World Congress 2022, OPPO présente deux technologies de charge high-speed – la 150W SUPERVOOC avec «Battery Health Engine» (BHE) et la nouvelle technologie de charge super rapide 240W SUPERVOOC. Le système 150W SUPERVOOC signe un nouveau record mondial en termes de cycles de charge et de décharge des batteries de smartphones, tandis que le système 240W SUPERVOOC établit une nouvelle référence dans le secteur de la charge rapide.

Des cycles de charge multipliés par 2, et la charge à 100 % en 9 minutes

OPPO a ajouté à sa technologie de charge rapide 150W SUPERVOOC le «Battery Health Engine» (BHE), un système développé en interne qui permet à une batterie de conserver 80 % de sa capacité après 1 600 cycles de charge complets – soit le double de la moyenne actuelle de l’industrie. Le système rend possible la charge extrêmement rapide tout en préservant la durée de vie de la batterie.

Avec son 240W SUPERVOOC, OPPO franchit un nouveau saut technologique dans le domaine des smartphones: la technologie de charge rapide recharge à 100 % une batterie de 4 500 mAh en environ 9 minutes, ce qui constitue une nouvelle référence dans la charge sûre et efficiente.

«La recherche et le développement de la technologie de charge progressent de plus en plus vite, tout comme les attentes des utilisateurs-rices,» indique Jeff Zhang, Chief Charging Technology Scientist chez OPPO. «Depuis 2014 et le lancement de sa technologie de charge VOOC, OPPO a centré ses efforts sur l’expérience de charge intégrale des utilisateurs-rices, et a assumé un rôle de leader dans le développement des technologies de charge rapide. Nous intensifierons notre engagement dans ce domaine et relèverons de manière active les défis à venir, dont la dégradation des batteries. Notre objectif est d’offrir aux utilisateurs-rices des solutions de charge sûres, efficientes, intelligentes et rapides par-delà le simple critère de vitesse.»

150W SUPERVOOC avec BHE: la charge n’a jamais été aussi efficiente

Avec le 150W SUPERVOOC associé au système BHE, OPPO fait évoluer sa technologie 125W SUPERVOOC, leader du marché. Il fait appel à deux pompes de charge délivrant une puissance allant jusqu’à 20 V/7,5 A.

Le chargeur 150W SUPERVOOC avec BHE mesure 58 x 57 x 30 mm et pèse environ 172 grammes. Grâce à l’emploi de nitrure de gallium (GaN), le chargeur conserve des dimensions quasiment identiques à la génération précédente de chargeurs 65W SUPERVOOC.

Battery Health Engine: par-delà le simple critère de vitesse

Le système Battery Health Engine du 150W SUPERVOOC utilise la puce de gestion de la batterie d’OPPO. Il intègre deux technologies clés: l’algorithme Smart Battery Health et la technologie de Battery Healing. Conjuguées, ces deux technologies veillent à l’optimisation matérielle et logicielle du système et améliorent l’état de la batterie, sa sécurité et sa performance.

L’algorithme Smart Battery Health, quant à lui, surveille en temps réel le potentiel électrique à l’électrode négative située à l’intérieur de la batterie. Il veille à ce que la charge soit dynamique sur une plage adéquate, minimisant ainsi efficacement l’apparition de lithium «mort» et préservant le courant de charge maximum. Il crée ainsi les meilleures conditions pour prolonger la durée de vie de la batterie et accélère sa vitesse de charge.

La technologie Battery Healing optimise la durée de vie de la batterie en agissant sur son système interne. Elle utilise une formule spéciale pour l’électrolyte qui répare en continu les électrodes pendant que la batterie se charge et se décharge, assurant en temps réel une interface d’électrolyte solide (SEI) plus stable et plus durable. Cela contribue à réduire l’usure des électrodes positive et négative de la batterie, améliore sa performance et prolonge sa durée de vie.

La plupart des smartphones OPPO moyenne gamme et haut de gamme seront désormais équipés du Battery Health Engine, afin d’offrir aux utilisateurs-rices une technologie de batterie sûre, efficiente et durable.

240W SUPERVOOC: la charge rapide passe au niveau supérieur

À l’ère de la connectivité intelligente 5G, la demande en solutions de charge hautement efficientes augmente. Avec son système 240W SUPERVOOC, OPPO établit de nouvelles références dans le segment de la charge rapide ultra performante. Grâce à cette nouvelle technologie, une batterie de 4 500 mAh se charge à 100 % en environ 9 minutes sous 24V/10A.

La technologie 240W SUPERVOOC sous 24V/10A est conçu sur la base de l’interface USB-C. Elle est dotée de trois pompes de charge. La puissance qu’elle délivre au smartphone peut être convertie en 10V/24A. La technologie est conforme aux spécifications des appareils actuels. Elle a été soumise à des tests de dissipation thermique, afin de garantir un maximum d’efficience et de sécurité. En outre, la performance leader de décharge de la batterie délivre une puissance de 240W.

Le 240W SUPERVOOC offre une charge sûre et homogène tout en établissant de nouvelles références en matière de vitesse de charge. En adoptant une approche intégrale au niveau de la sécurité du chargeur, du câble de charge et du smartphone, OPPO minimise les risques de sécurité potentiels et offre une solution de charge efficiente et sûre: