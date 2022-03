Avis sur les écouteurs true wireless LinkBuds de Sony.

Partager Facebook

Twitter

Pinterest



On le sait, Sony est une marque qui aime innover et qui se doit de la faire sans cesse. Après avoir pu tester les excellents écouteur true wireless WF-10000XM4, ce sont les innovants écouteurs LinkBuds, WF-L900M, qui sont venus titiller nos oreilles. Ici, le concept de Sony et de vous permettre d’écouter votre musique ou d’utiliser votre kit main-libre en un claquement de doigts tout en restant conscient du monde qui vous entoure. Imaginez-vous dans le bus à écouter votre musique, le pilote fait une annonce, vous pouvez l’entendre. Vous passez l’aspirateur en écoutant le dernier tube du moment, on sonne à la porte, vous y prêtez attention. On est à l’opposé du modèle précédent qui offrait une immersion absolue dans le son avec une réduction de bruit active.

Des écouteurs pour ne pas s’isoler du monde extérieur !

Pour parvenir à réaliser ses ambitions, la marque nipponne a imaginé un drôle de design en forme circulaire à la façon d’un donut coupé au milieu. Ici, aucune intrusion auriculaire puisque le but est de rester conscient de son environnement. Si le concept peut surprendre, il tente au moins d’innover. Avouons-le, si les LinkBuds offrent une qualité d’écoute remarquable en intérieur sans bruit environnant, ils deviennent nettement moins efficaces en extérieur, voire désuet dans certaines situations trop bruyantes en l’absence d’isolation, et cela, malgré l’option de contrôle adaptatif du volume qui offre la possibilité d’augmenter automatiquement le volume sonore dans un endroit bruyant et de le diminuer dans un lieu plus calme.

Alors, oui, les LinkBuds ont pour but de ne pas vous isoler du monde qui vous entoure. Pour y parvenir, les LinkBuds se veulent plutôt discrets et légers puisque chaque écouteur ne pèse que 4,1 gr. Très confortables, vous pouvez les porter des heures sans ressentir de la gêne. Une partie sphérique dotée d’un stabilisateur en silicone (vous avez le choix entre 5 différentes tailles NDLR) vient prendre place dans le lobe de l’oreille et cale ainsi vos écouteurs à votre oreille. La seconde partie de l’écouteur, en forme de donuts dotée d’une couronne métallique d’où s’échappe le son, elle, vient prendre place autour à l’entrée de votre conduit auditif de façon non-intrusive. Signalons toutefois que l’ancrage des écouteurs dans votre oreille n’est pas idéal pour faire un footing par exemple.



Si les LinkBuds ne s’adapteront pas à toutes les morphologies, une fois installés, le confort est largement au rendez-vous. Proposés dans des couleurs classiques, le blanc mat et le noir, certifiés IPX4 (résistants à l’eau et à la sueur), les LinkBuds offrent non seulement de la robustesse, mais une très belle finition.



Un concept innovateur ?



Sony propose également une nouvelle façon d’interagir avec vos écouteurs. Maintenant, mettre la musique en pause, avancer des titres, décrocher un appel, gérer le volume, ne se fait plus en tapotant une surface tactile de vos écouteurs, mais en tapotant une zone située entre votre joue et vos oreilles. Les LinkBuds réagissent aux vibrations et, si cette méthode s’est montrée parfois perfectible, elle fonctionne en général très bien. Vous pouvez d’ailleurs régler la sensibilité des vibrations dans l’api Headphones Connect qui vous donne aussi la possibilité de programmer jusqu’à quatre actions différentes. Mais Headphones Connect permet aussi d’y faire de nombreux réglages comme gérer le volume, lancer Spotify, etc.



Les LinkBuds sont livrés bien entendu avec son boîtier de recharge. Celui-ci est léger (34 gr) et 26% plus compact que le boîtier du WF-1000XM4 et prend place aisément dans votre poche. Une prise USB-C se trouve au dos du boîtier et permet la recharge du boîtier et de vos écouteurs. On y retrouve aussi le bouton pour appareillage des écouteurs qui sont font en deux temps trois mouvements. Notons que ce modèle intègre le version Bluetooth 5.2 et propose pour assistant vocal « Google Assistant » ou « Amazon Alexa ». On signalera aussi un excellent point : les LinkBuds sont respectueux de l’environnement puisque ils sont fabriqués à partir de matériaux plastiques recyclés et leur emballage et sans plastique.

Au niveau de l’autonomie, Sony annonce 5h30 par recharge et 12 heures supplémentaires avec le boîtier. C’est à peu près cela en fonction du volume d’écoute. Ce n’est pas exceptionnel, surtout si on tient compte de l’absence de réduction de bruit active, mais suffisant pour tenir la journée. Notons qu’en kit main libre, si vous passez votre temps au téléphone, les batteries se déchargent plus vite. D’ailleurs, le micro du kit mains-libres offre une retranscription des voix claire et compréhensible, même si un léger écho se fait entendre. Par contre, un peu comme pour la musique, dans un lieu très bruyant, il sera difficile de comprendre votre interlocuteur.



Au niveau audio, et c’est cela le plus important, les true wireless LinkBuds peinent au niveau des graves (sous les 200 Hz) et des infra-graves (entre 20 et 70 Hz) parviennent à peine à se faire entendre. Cela était malheureusement à craindre avec ce concept. Sony semble s’être surtout concentré sur les médiums, car même les aigus sont en retrait. Les harmoniques sont ainsi trop mis en avant. En montant jusqu’à 2500 Hz, les médiums viennent carrément gêner l’écoute et rendre le tout trop perçant.

Finalement, les LinkBuds, testés sur un Samsung Galaxy S21, s’adressent avant tout à ceux qui aiment écouter de la musique toute la journée sans être gêné et sans être isolé du bruit environnant. Mais, avouons-le, pour un prix catalogue de CHF 199.-, nous pouvions nous attendre une qualité sonore de meilleure qualité.



NOTE FINALE 3.5/5