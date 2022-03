Guild Wars 2: End of Dragons, la troisième extension du MMORPG sort aujourd’hui

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs peuvent désormais explorer les mystérieuses terres de Cantha, maîtriser de nouvelles spécialisations d’élite, chevaucher une redoutable tortue de siège, participer à des missions d’attaque, et découvrir les secrets des dragons ancestraux.

ArenaNet annonce aujourd’hui le lancement sur PC d’End of Dragons™, la troisième extension de Guild Wars® 2®, le MMORPG acclamé par la critique. End of Dragons enrichit le gigantesque monde en ligne et sans abonnement de Guild Wars 2 de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Des aventures épiques n’attendent plus que les joueurs pour débuter, au cœur des mystérieuses terres de Cantha.

End of Dragons propose une histoire inédite se déroulant en Cantha, un pays multiculturel rempli de magie et d’intrigues dont la première apparition date de 2006, dans Guild Wars: Factions. Cette région luxuriante parsemée d’îles et d’architecture exotique a été scellée et isolée du reste de la Tyrie, mais s’apprête à ouvrir ses frontières pour la première fois depuis plus de deux siècles, offrant ainsi aux joueurs l’occasion de découvrir ses secrets. Grâce à un incroyable réservoir d’énergie magique fournie par la jade draconique, les prouesses technologiques canthiennes ont métamorphosé les plages et les temples paisibles pour faire de Cantha un centre industriel mécanisé. Mais le cycle des dragons, qui a entretenu les puissances magiques tout en ravageant la Tyrie des siècles durant, s’effondre progressivement. Les secrets des dragons ancestraux sont sur le point d’être révélés alors que les joueurs s’efforcent d’empêcher une menace terrible d’anéantir tous les fruits du labeur de Cantha.

« End of Dragons représente l’accumulation sur plusieurs années de la passion, du talent et de la créativité de l’intégralité de l’équipe d’ArenaNet et de NCSOFT, » déclare Amy Liu, productrice exécutive de Guild Wars 2, « Seize ans se sont écoulés depuis la dernière fois que les joueurs ont eu l’occasion d’explorer Cantha, et nous sommes ravis d’y retourner avec la communauté pour raconter le nouveau chapitre incroyable de l’histoire de Guild Wars 2. »

End of Dragons introduit une large palette de nouveau contenu :

Quatre nouvelles cartes de monde ouvert débordantes des événements publics emblématiques de Guild Wars 2 , et qui représentent les différentes cultures et environnements de Cantha, tout en étendant encore plus la surface du monde.

, et qui représentent les différentes cultures et environnements de Cantha, tout en étendant encore plus la surface du monde. Une nouvelle distribution de personnages qui viendront accompagner les joueurs au cours de leur quête, avec les voix d’Erika Ishii, Noshir Dalal, Ry Chase, Rina Hoshino, Kelly Hu, Tina Huang et Sarah Sokolovic.

L’introduction de la toute première monture multijoueur du jeu, la tortue de siège. Mi plateforme d’artillerie mobile et mi véhicule tout-terrain, cette machine de guerre vivante capable de transporter deux passagers renforcera la dimension coopérative de Guild Wars 2 , en ajoutant une nouvelle monture révolutionnaire à celles déjà disponibles et appréciés des joueurs.

, en ajoutant une nouvelle monture révolutionnaire à celles déjà disponibles et appréciés des joueurs. De nouveaux transports marins personnels, appelés esquifs, qui permettent de véhiculer des amis et des membres de guilde, et de pêcher en groupe, une nouvelle activité qui propose des occasions inédites de cuisiner et offre des récompenses importantes aux joueurs motivés à trouver la faune aquatique la plus rare.

Chacune des neuf professions de Guild Wars 2 va recevoir une nouvelle spécialisation d’élite, et donc de nouveaux styles de jeu à maîtriser, même pour les personnages se trouvant déjà au niveau maximum, multipliant ainsi les options d’archétypes pour chaque personnage.

va recevoir une nouvelle spécialisation d’élite, et donc de nouveaux styles de jeu à maîtriser, même pour les personnages se trouvant déjà au niveau maximum, multipliant ainsi les options d’archétypes pour chaque personnage. Les drones de jade, des compagnons apportant des fonctionnalités utilitaires à la philosophie de progression horizontale de Guild Wars 2 . Ces assistants polyvalents peuvent donner un coup de pouce aux montures, offrir de nouvelles manières de parcourir le monde du jeu et ranimer les personnages en cas de coup dur. Les joueurs peuvent personnaliser les éléments de leur drone de jade pour conférer à celui-ci divers effets et fonctionnalités.

. Ces assistants polyvalents peuvent donner un coup de pouce aux montures, offrir de nouvelles manières de parcourir le monde du jeu et ranimer les personnages en cas de coup dur. Les joueurs peuvent personnaliser les éléments de leur drone de jade pour conférer à celui-ci divers effets et fonctionnalités. Une nouvelle sélection de missions d’attaque, des combats de boss corsés à relever avec une escouade allant jusqu’à dix joueurs, et qui donnent aux héros les plus téméraires et talentueux une chance de recevoir un formidable butin.

End of Dragons introduit également le village de Pierre Arborea, un refuge caché sous la canopée sombre des Terres Sauvages d’Echovald que les joueurs peuvent rénover au fil de leurs aventures. Un nouveau hall de guilde à décorer entre amis fait également son apparition, de même qu’un nouvel ensemble d’armes légendaires de troisième génération inspirées par Aurene, l’iconique dragonne ancestrale.

Guild Wars 2: End of Dragons est disponible en édition Standard au prix de 29,99 euros. De son côté, l’édition Deluxe, disponible au prix de 54,99 euros, comprend un emplacement de personnage supplémentaire ainsi qu’un kit de réparation d’identité. Enfin, l’édition Ultimate, disponible au prix de 79,99 euros, comprend les objets des autres éditions, ainsi que 4000 gemmes, la monnaie de la boutique en jeu de Guild Wars 2.