Order of the Sinking Star dévoilé lors des Game Awards

Développé par Thekla, Inc. sous la direction du légendaire concepteur de jeux Jonathan Blow, à qui l’on doit les titres acclamés par la critique The Witness et Braid, Order of the Sinking Star est un jeu de réflexion immense et innovant, en développement depuis 10 ans depuis la sortie de The Witness. Des millions de joueurs ont eu un premier aperçu exclusif de cette aventure de réflexion révolutionnaire lors des Game Awards, où l’équipe a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce.

Maîtrisez un millier de défis entremêlés – Plongez dans une aventure de réflexion novatrice avec des dizaines de mécaniques de jeu et des centaines d’heures d’expérience unique. Chaque énigme s’appuie sur la précédente, introduisant de nouvelles mécaniques qui récompensent la curiosité et la persévérance.

Choisissez votre voie, évoluez à votre rythme – Explorez quatre mondes vastes et mystérieux, chacun avec ses propres personnages, règles, dangers et secrets à découvrir. Allez et venez à votre guise, libre de résoudre les énigmes que vous rencontrez à votre propre rythme.

Incarnez des héros improbables – Une reine, un voleur, un guerrier, un magicien et un bateau parlant ne sont que quelques-uns des héros de cette histoire. Chaque personnage maîtrise des capacités complémentaires et a des histoires captivantes à raconter.

Déchiffrez le récit d'une épopée légendaire – Alors que les personnages jouables commencent à se rencontrer et que les mondes entrent en collision, le mystère se dénoue. À travers le gameplay et les messages que vous trouverez, vous en apprendrez davantage sur ce royaume énigmatique. Morceau par morceau et indice par indice, vous percerez les secrets de l'Ordre de l'Étoile engloutie.

Order of the Sinking Star sortira sur PC en 2026. Les plateformes supplémentaires et la date de sortie précise du jeu seront annoncées ultérieurement.