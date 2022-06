Pac-Man Re-Pac disponible le 26 août 2022

Partager Facebook

PAC-MAN WORLD Re-PAC, une version remastérisée et améliorée de l’un des jeux PAC-MAN les plus populaires de tous les temps, arrivera sur consoles et PC le 26 août 2022.

Le jeu original PAC-MAN WORLD a marqué les débuts passionnants de PAC-MAN dans le genre des jeux de plateforme en 3D. PAC-MAN WORLD Re-PAC fait revivre ce classique avec des améliorations visuelles en HD, des améliorations de gameplay et de nouvelles fonctionnalités. La sortie est prévue sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, STEAM® et Nintendo Switch™.

« PAC-MAN WORLD a représenté une étape importante dans la franchise PAC-MAN, en transformant ce jeu au gameplay amusant avec ce personnage emblématique en un jeu de plateforme en 3D. Avec PAC-MAN WORLD Re-PAC, nous proposons une version améliorée pour une nouvelle génération de fans« , a déclaré Hervé Hoerdt, Senior Vice-Président Marketing, Digital and Content chez Bandai Namco Europe S.A.S. « Nous sommes impatients de voir les gens se frayer un chemin à travers l’île fantôme colorée pour sauver la famille et les amis de PAC-MAN. »