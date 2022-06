Sony dévoile « INZONE », sa nouvelle marque dédiée au gaming, avec des moniteurs et des casques spéciaux

Partager Facebook

Sony présente aujourd’hui INZONE™ – une nouvelle marque d’équipements gaming pour les joueurs PC, qui aiguise les sens et maximise les capacités de jeu. Les écrans INZONE offrent une image époustouflante, avec une résolution élevée et une plage dynamique étendue, tandis que les casques intègrent des composants audio supérieurs et un son spatialisé à 360 degrés. Cette nouvelle marque s’appuie sur l’expertise de Sony en tant que pionnier des technologies audio-vidéo, avec des caractéristiques qui aideront les joueurs à s’immerger dans l’action pour une concentration parfaite. Conçue pour des performances maximales, INZONE vous permet de plonger dans la « zone » qui vous amène à la victoire.



« Le marché s’est étendu : l’expansion des tournois d’e-sports et la diffusion plus large des matchs ont renforcé l’intérêt vis-à-vis du gaming. Sony ayant une longue histoire de produits audio et vidéo technologiquement avancés, cette nouvelle gamme offrira des options supplémentaires à ceux qui souhaitent améliorer leur équipement de jeu actuel. Nous nous engageons pour soutenir la croissance de la culture gaming en fournissant aux joueurs PC et PlayStation® une large palette d’options pour enrichir leur expérience gaming. Sony est également fier de sponsoriser les principales ligues mondiales d’e-sport, Evolution Championship Series (Evo) 2022 et 2023, PGL DOTA2 Arlington Major 2022, et le VALORANT Champions Tour, et nous souhaitons que la culture gaming progresse encore », explique Yukihiro Kitajima, Head of Game Business and Marketing Office, Sony Corporation.

Aperçu des moniteurs de jeu

Le tout nouveau moniteur de jeu HDR INZONE M9 offre une définition 4K et un contraste élevé, avec un Local Dimming (gestion locale du rétroéclairage) sur toute la surface, pour les joueurs en quête d’une meilleure expérience sur les jeux comportant des détails dans les noirs profonds et les hautes lumières. Ils peuvent également compter sur son taux de rafraîchissement à 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms gris-à-gris de sa dalle IPS pour une réactivité maximale. Par ailleurs, le moniteur de jeu INZONE M3 propose un taux de rafraîchissement encore plus élevé, à 240 Hz en Full HD, en plus des technologies de taux de rafraîchissement variable et un temps de réponse de 1 ms gris-à-gris, permettant aux joueurs de suivre précisément les mouvements de leurs rivaux dans les jeux de tir.

HDR INZONE M9

Conçu pour s’adapter au style de chaque joueur

Le pied, caractérisé par sa faible profondeur, assure un confort de jeu parfait, tout en optimisant l’espace disponible sur le bureau pour les périphériques. Le faible encombrement de l’écran permet aux joueurs de placer aisément un clavier de biais et un imposant tapis de souris gaming autour ou sous l’écran. Parmi les autres caractéristiques, notons le réglage en hauteur et de l’inclinaison, un choix de couleurs d’éclairage à l’arrière de l’écran[1] et la gestion des câbles pour conserver son bureau rangé.

INZONE M3





Fonctions pour gamers

Grâce au switch KVM auto (switch auto du hub USB), les utilisateurs peuvent contrôler jusqu’à deux PC depuis un seul ensemble clavier, souris et casque, en les branchant sur le moniteur. Avec le mode d’affichage Jeu FPS, la luminosité et le contraste sont optimisés pour voir clairement les adversaires. De plus, la fonction Égaliseur du Noir permet de révéler les détails même dans les ombres.

Aperçu des casques de jeu

La nouvelle gamme propose deux nouveaux casques sans fil, le INZONE H9 avec 32 heures d’autonomie de batterie[2] et le INZONE H7 avec 40 heures d’autonomie[3], ainsi qu’un casque filaire, le INZONE H3. Les trois modèles sont dotés d’un microphone sur perche souple basculant vers le haut, avec fonction « Muet », permettant de communiquer aisément avec les membres de son équipe dans le jeu.

INZONE H9

Être le premier à agir grâce à la détection précise de la cible

Le Son Spatial 360° pour Jeu de Sony, activé par le logiciel PC INZONE Hub, reproduit un son spatial à partir d’une source à plusieurs canaux. Cette reproduction précise du son renforce la visualisation spatiale et permet au joueur d’entendre précisément les bruits de pas et de mouvements. Avec l’application pour smartphone « Personnalisation du Son Spatial 360 », les utilisateurs profitent également d’un son spatialisé optimisé en fonction de la forme de leurs oreilles, pour une expérience réellement personnalisé.

INZONE H7



Une technologie avancée pour une acoustique optimisée

S’appuyant sur l’expertise de Sony dans les technologies de casques audio, les diaphragmes des INZONE H9 et INZONE H7 ont chacun une forme unique qui permet aux casques de reproduire très fidèlement des sons de haute fréquence ainsi que des basses fréquences authentiques, pour une expérience de jeu immersive.

Les conduits sur les coques des INZONE H9, INZONE H7 et INZONE H3 contrôlent et optimisent la reproduction des sons de basse fréquence afin d’offrir des basses puissantes et donner aux sons profonds une sensation très réaliste.

INZONE H3



Des heures de jeu en tout confort

Le coussinet large et doux de l’arceau répartit le poids sur l’ensemble de la tête du joueur pour un confort à long terme. La forme des oreillettes réduit la pression sur les oreilles du joueur en optimisant le contact avec les côtés de la tête.

Réduction du bruit avec le mode Sons Ambiants

Qu’il s’agisse du bruit des ventilateurs des PC et des radiateurs ou d’un chantier de construction à l’extérieur, l’INZONE H9 dispose de plusieurs microphones de réduction du bruit afin d’exclure tout son qui nuirait aux performances. Pour renforcer l’expérience de jeu, Sony a intégré la même technologie de double capteur de bruit que dans ses casques référents sur le marché de la série 1000X. Et grâce au mode Bruit Ambiant, l’utilisateur ne rate jamais un son environnant, comme une sonnerie de téléphone, une sonnette ou un partenaire qui lui parle pendant un jeu.



Interopérabilité pour améliorer le jeu

Perfect for PlayStation®5

Les moniteur INZONE M9 et INZONE M3 proposent le calibrage automatique du HDR avec les consoles PlayStation®5 pour reconnaître automatiquement l’écran et optimiser les réglages HDR lors de l’installation. De plus, les moniteurs passeront automatiquement en mode Cinéma lors de la diffusion de films par la PlayStation®5, et en mode Jeu lors du lancement d’un jeu.



Les INZONE H9 et INZONE H7 disposent d’indications sur l’écran qui permettent aux joueurs de modifier facilement les réglages de leur casque et de les voir à l’écran dans le Centre de contrôle de la PlayStation®5. Les casques proposent également un bouton balance jeu et voix, permettant de modifier l’équilibre entre les sons du jeu et le chat vocal dans le casque lui-même. Ils offrent également de nombreuses fonctions comme la possibilité d’utiliser la technologie Tempest 3D AudioTech, qui permet aux joueurs de profiter de sons immersifs avec une meilleure sensation spatiale.



Logiciel PC INZONE Hub : personnaliser sa façon de jouer

Le logiciel pour PC Sony INZONE Hub[4] a été conçu pour contrôler les moniteurs et les casques INZONE et permettre aux utilisateurs de personnaliser leur expérience en peaufinant un large choix de fonctions, y compris de nombreux réglages de son et d’image.

Prise en compte du développement durable

L’emballage des produits Sony ne contient pas de plastique[5] et utilise uniquement des matériaux recyclés et de la cellulose non tissée, conformément à l’engagement de Sony de réduire l’impact environnemental des produits et des pratiques[6].



Caractéristiques des moniteurs de jeu INZONE :

INZONE M9 : moniteur de jeu 27 pouces 4K/144 Hz

L’INZONE M9 offre une définition 4K et un contraste élevé grâce au Local Dimming sur toute la surface et à la certification DisplayHDR™ 600. Il couvre plus de 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Il fournit ainsi de superbes détails dans les hautes lumières et des noirs profonds, de même qu’une reproduction fidèle des couleurs.

offre une définition 4K et un contraste élevé grâce au Local Dimming sur toute la surface et à la certification DisplayHDR™ 600. Il couvre plus de 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Il fournit ainsi de superbes détails dans les hautes lumières et des noirs profonds, de même qu’une reproduction fidèle des couleurs. Taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, IPS, temps de réponse de 1 ms GtG (gris-à-gris) et compatibilité avec les technologies de taux de rafraîchissement variable comme le NVIDIA® G-SYNC® et le VRR du standard HDMI 2.1.

INZONE M3 : moniteur de jeu 27 pouces Full HD/240 Hz

Taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz, IPS, temps de réponse de 1 ms GtG (gris-à-gris) et compatibilité avec les technologies de taux de rafraîchissement variable comme le NVIDIA® G-SYNC®[7] et le VRR du standard HDMI 2.1.

Dispose de la certification DisplayHDR™ 400[8], d’une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique sRGB et du support de 1,07 milliard de couleurs, pour fournir une superbe expérience de jeu avec des couleurs riches.

Caractéristiques des casques de jeu INZONE :

INZONE H9 : casque de jeu sans fil à réduction de bruit : détection précise de la cible avec le Son Spatial 360° pour Jeu et technologie avancée optimisant l’acoustique. Jouer des heures avec l’arceau et les oreillettes confortables, la réduction du bruit et le mode Bruit ambiant. 32 heures de durée de vie de batterie[9] et charge rapide en 10 minutes offrant jusqu’à 1 heure de temps de jeu.

détection précise de la cible avec le Son Spatial 360° pour Jeu et technologie avancée optimisant l’acoustique. Jouer des heures avec l’arceau et les oreillettes confortables, la réduction du bruit et le mode Bruit ambiant. 32 heures de durée de vie de batterie[9] et charge rapide en 10 minutes offrant jusqu’à 1 heure de temps de jeu. INZONE H7 : casque de jeu sans fil : détection précise de la cible avec le Son Spatial 360° pour Jeu et technologie avancée optimisant l’acoustique. La possibilité de jouer des heures avec l’arceau et les oreillettes confortables. 40 heures de durée de vie de batterie[9] et charge rapide en 10 minutes offrant jusqu’à 1 heure de temps de jeu.

détection précise de la cible avec le Son Spatial 360° pour Jeu et technologie avancée optimisant l’acoustique. La possibilité de jouer des heures avec l’arceau et les oreillettes confortables. 40 heures de durée de vie de batterie[9] et charge rapide en 10 minutes offrant jusqu’à 1 heure de temps de jeu. INZONE H3 : casque de jeu filaire : détection précise de la cible avec le Son Spatial 360° pour jeu et technologie avancée optimisant l’acoustique. La possibilité de Jouer des heures avec l’arceau et les oreillettes confortables.

Prix et disponibilité:

Moniteurs de jeu INZONE

INZONE M9 : CHF 1’099 (disponible à l’été 2022)

: CHF 1’099 (disponible à l’été 2022) INZONE M3 : Prix et disponibilité connus courant 2022

Casques de jeu INZONE

Les nouveaux casques de jeu INZONE seront disponibles en juillet.