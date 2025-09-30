Par-delà les voies temporelles, la nouvelle extension de Hearthstone, arrive le 4 novembre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Disponible dès le 4 novembre, Par-delà les voies temporelles comprend 145 nouvelles cartes, dont les nouveaux mots-clés Icône et Rembobinage, sans oublier le légendaire Nozdormu.

SOUMETTEZ LE TEMPS À VOTRE VOLONTÉ

Nouveau mot-clé : Icône. Maniez les pouvoirs des personnages emblématiques de Warcraft issus du passé, du futur et de lignes temporelles alternatives ! Ces personnages mythiques sont si puissants qu’ils sont accompagnés de cartes légendaires supplémentaires qui s’intègrent automatiquement à votre deck. Un personnage légendaire iconique débarque pour chaque classe, issu d’une ligne temporelle déjà connue ou inédite. Sylvanas, la générale des forestiers entre en scène avec ses sœurs, Alleria et Vereesa, tandis que Gelbin de demain dispose de deux auras légendaires qui s’accordent parfaitement avec les nouvelles cartes des paladins.



Maniez les pouvoirs des personnages emblématiques de Warcraft issus du passé, du futur et de lignes temporelles alternatives ! Ces personnages mythiques sont si puissants qu’ils sont accompagnés de cartes légendaires supplémentaires qui s’intègrent automatiquement à votre deck. Un personnage légendaire iconique débarque pour chaque classe, issu d’une ligne temporelle déjà connue ou inédite. Sylvanas, la générale des forestiers entre en scène avec ses sœurs, Alleria et Vereesa, tandis que Gelbin de demain dispose de deux auras légendaires qui s’accordent parfaitement avec les nouvelles cartes des paladins. Nouveau mot-clé : Rembobinage. Le voyage temporel débarque dans Hearthstone ! Rembobinage est un nouveau mot-clé qui vous permet de rejouer des cartes aux effets aléatoires afin de tenter d’obtenir de meilleurs résultats. Un sort qui a mal tourné ? Un serviteur qui a raté sa cible ? Cela arrive à tout le monde ! Désormais, si une carte possède le mot-clé Rembobinage, vous aurez la possibilité de réécrire l’histoire. Le pouvoir de mettre les chances de votre côté est entre vos mains !



Le voyage temporel débarque dans Hearthstone ! Rembobinage est un nouveau mot-clé qui vous permet de rejouer des cartes aux effets aléatoires afin de tenter d’obtenir de meilleurs résultats. Un sort qui a mal tourné ? Un serviteur qui a raté sa cible ? Cela arrive à tout le monde ! Désormais, si une carte possède le mot-clé Rembobinage, vous aurez la possibilité de réécrire l’histoire. Le pouvoir de mettre les chances de votre côté est entre vos mains ! Préachetez l’extension dès maintenant. Le mégapack de préachat des voies temporelles inclut 80 paquets de cartes de Par-delà les voies temporelles, 10 paquets dorés de Par-delà les voies temporelles, 1 carte légendaire signature aléatoire de Par-delà les voies temporelles, 1 carte légendaire dorée aléatoire de Par-delà les voies temporelles, 4 admissions pour la taverne, le modèle héroïque Chromie la marcheuse du temps et le dos de carte Chromie. Le pack de préachat des voies temporelles inclut 60 paquets de cartes de Par-delà les voies temporelles, 2 cartes légendaires aléatoires de Par-delà les voies temporelles et le dos de carte Chromie. Les packs de préachat sont disponibles jusqu’au lancement de l’extension, le 4 novembre.

MISES À JOUR POUR LE MODE CHAMPS DE BATAILLE Les quêtes disparaissent et les compagnons font leur retour en champs de bataille ! Les compagnons sont de puissants serviteurs propres à chaque héros ou héroïne. Le retour des anomalies est également au programme d’une mise à jour à venir.