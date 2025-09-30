Par-delà les voies temporelles, la nouvelle extension de Hearthstone, arrive le 4 novembre

cedric 30 septembre 2025 App Store, Games, Google Play, PC, Toute l'actu Laisser un commentaire

Disponible dès le 4 novembre, Par-delà les voies temporelles comprend 145 nouvelles cartes, dont les nouveaux mots-clés Icône et Rembobinage, sans oublier le légendaire Nozdormu.

SOUMETTEZ LE TEMPS À VOTRE VOLONTÉ

  • Nouveau mot-clé : Icône. Maniez les pouvoirs des personnages emblématiques de Warcraft issus du passé, du futur et de lignes temporelles alternatives ! Ces personnages mythiques sont si puissants qu’ils sont accompagnés de cartes légendaires supplémentaires qui s’intègrent automatiquement à votre deck. Un personnage légendaire iconique débarque pour chaque classe, issu d’une ligne temporelle déjà connue ou inédite. Sylvanas, la générale des forestiers entre en scène avec ses sœurs, Alleria et Vereesa, tandis que Gelbin de demain dispose de deux auras légendaires qui s’accordent parfaitement avec les nouvelles cartes des paladins.
  • Nouveau mot-clé : Rembobinage. Le voyage temporel débarque dans Hearthstone ! Rembobinage est un nouveau mot-clé qui vous permet de rejouer des cartes aux effets aléatoires afin de tenter d’obtenir de meilleurs résultats. Un sort qui a mal tourné ? Un serviteur qui a raté sa cible ? Cela arrive à tout le monde ! Désormais, si une carte possède le mot-clé Rembobinage, vous aurez la possibilité de réécrire l’histoire. Le pouvoir de mettre les chances de votre côté est entre vos mains !  
  • Préachetez l’extension dès maintenant. Le mégapack de préachat des voies temporelles inclut 80 paquets de cartes de Par-delà les voies temporelles, 10 paquets dorés de Par-delà les voies temporelles, 1 carte légendaire signature aléatoire de Par-delà les voies temporelles, 1 carte légendaire dorée aléatoire de Par-delà les voies temporelles, 4 admissions pour la taverne, le modèle héroïque Chromie la marcheuse du temps et le dos de carte Chromie. Le pack de préachat des voies temporelles inclut 60 paquets de cartes de Par-delà les voies temporelles, 2 cartes légendaires aléatoires de Par-delà les voies temporelles et le dos de carte Chromie. Les packs de préachat sont disponibles jusqu’au lancement de l’extension, le 4 novembre.

MISES À JOUR POUR LE MODE CHAMPS DE BATAILLE Les quêtes disparaissent et les compagnons font leur retour en champs de bataille ! Les compagnons sont de puissants serviteurs propres à chaque héros ou héroïne. Le retour des anomalies est également au programme d’une mise à jour à venir.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

World of Tanks introduit l’univers de Wolfenstein dans un événement à durée limitée

L’équipe de World of Tanks annonce un crossover explosif avec la célèbre série de jeux …

les mythes anciens s’éveillent dans Shifting Sands: Egypt le DLC de Soulmask

Présentée dans un style cinématographique saisissant, cette bande-annonce entraîne les joueurs dans un voyage spectaculaire …

Les fans ont pu découvrir un premier aperçu de Dawn of War IV

Lors du PC Gaming Show Tokyo Direct, Deep Silver et KING Art Games ont officiellement dévoilé le premier trailer …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025