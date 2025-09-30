World of Tanks introduit l’univers de Wolfenstein dans un événement à durée limitée

Partager Facebook

L’équipe de World of Tanks annonce un crossover explosif avec la célèbre série de jeux vidéo Wolfenstein développée par MachineGames. À partir du 2 octobre, les joueurs de World of Tanks pourront se glisser dans la peau de William J. Blazkowicz et de ses alliés de la Résistance grâce au Battle Pass Special: Wolfenstein. L’événement se déroulera jusqu’au 13 octobre et offrira aux commandants de chars l’occasion de remporter des récompenses exclusives sur le thème de Wolfenstein, incluant des personnages emblématiques de la franchise en tant que membres d’équipage, des styles 2D pour les chars, divers éléments de personnalisation, ainsi que le tout premier char lourd allemand de rang VIII à double canon : l’imposant Zwilling.

Le Zwilling, capturé aux forces du Régime puis réutilisé par Blazkowicz et ses alliés, est le premier char lourd allemand de rang VIII équipé d’un double canon. Alliant visée rapide, blindage robuste et bonne maniabilité, il dispose de deux canons capables de déchaîner des salves dévastatrices ou des tirs simples précis. Orné du style 3D Götterfaust, le char adopte une esthétique brutale et industrielle, mêlant formes anguleuses, plaques d’acier embouties et motifs visuels inspirés de Wolfenstein – des carcasses de drones aux trophées tels que la tête de Panzerhund ou la Zitadelle. Tous ces détails en font un symbole de vengeance au service de la Résistance.

Cinq personnages authentiques de Wolfenstein, chacun doublé par son acteur original, rejoindront le champ de bataille. En progressant dans le Chapitre, les joueurs pourront recruter le légendaire William J. Blazkowicz, ainsi que son ennemi juré, le scientifique Wilhelm “Deathshead” Strasse, tous deux disponibles sans compétences. Des lots supplémentaires en jeu permettront également d’obtenir les héroïnes de la Résistance, Anya Oliwa et Caroline Becker, ainsi que la redoutable Frau Engel – chacune avec trois compétences et des doublages uniques.

En complétant les 40 étapes de la voie de Récompenses de Base, les commandants recevront un arsenal d’objets thématiques Wolfenstein, incluant des autocollants exclusifs, des inscriptions, un style 2D, ainsi que William J. Blazkowicz en tant que commandant de char. Wilhelm “Deathshead” Strasse sera lui aussi disponible via cette progression de base, prêt à rejoindre les rangs des tankistes.

Les joueurs souhaitant vivre pleinement l’expérience Wolfenstein pourront se procurer des lots thématiques et relever des missions de combat spéciales, débloquant encore plus de récompenses illustrant l’esprit sombre et indomptable de la série.

Rejoignez la Résistance, prenez les commandes du Zwilling et menez vos troupes à la victoire.