Pathfinder: Wrath of the Righteous sera disponible sur consoles en fin d’année !

Owlcat Games et Koch Media poursuivent leur collaboration pour la sortie du RPG en vue isométrique Pathfinder: Wrath of the Righteous (WotR). Les exemplaires en boîte des versions consoles seront édités sous le tout nouveau label Prime Matter.

Il s’agit du deuxième opus de la franchise Pathfinder, et est la suite directe de Pathfinder: Kingmaker. Sorti en 2018, ce premier épisode envoyait les joueurs à la découverte d’un monde assailli par des démons et par d’autres êtres surnaturels.

À l’occasion de cette annonce, Owlcat Games a également dévoilé une vidéo qui présente la forteresse de Drezen, véritable pilier du scénario de Pathfinder: Wrath of the Righteous.

La reine donnera l’ordre à nos héros de reprendre la forteresse, et ce par n’importe quel moyen. Les choix des joueurs, ainsi que les conseils qu’ils décideront de suivre, influenceront fortement le lieu de lancement de l’assaut. La forteresse sera également en évolution permanente, en fonction de la voie mythique choisie et des décisions prises tout au long de la partie.

La version PC sera disponible à compter du 2 septembre 2021 sur Steam , GOG et Epic. Elle sera également disponible sur le service de cloud gaming de Nvidia, ce qui permettra aux joueurs de diffuser leur partie sur PC, sur Mac ou encore sur la Shield TV de Nvidia. Les versions consoles seront quant à elles disponibles à compter de l’automne 2021.

« En tant que développeurs de jeux vidéo, nous sommes toujours heureux de pouvoir proposer nos jeux à un maximum de joueurs. Les fans nous ont posé de très nombreuses questions et c’est avec plaisir que nous pouvons confirmer aujourd’hui que Pathfinder: Wrath of the Righteous sera disponible sur consoles, aussi bien en téléchargement qu’en boîte », a annoncé Oleg Shpilchevskiy, PDG de Owlcat Games.

« Nous sommes également très heureux de pouvoir poursuivre notre partenariat avec Koch Media via son tout nouveau label, Prime Matter, afin que la version boîte du jeu soit disponible dans le monde entier », a-t-il ajouté.