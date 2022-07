Pathfinder: Wrath of the Righteous sur consoles le 29 septembre

Pathfinder: Wrath of the Righteous, récompensé à de multiples reprises et acclamé par la critique, arrivera sur consoles le 29 septembre 2022.

Cet RPG épique sera disponible en version physique et numérique sur PlayStation 4 et Xbox One (également sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité), mais aussi sur Nintendo Switch via le Cloud dès le 8 septembre 2022.

La Enhanced Edition de Pathfinder: Wrath of the Righteous devient la version standard pour consoles et sera également disponible pour tous les détenteurs du jeu sur PC, gratuitement, dès le 8 septembre.

Le DLC The Treasure of the Midnight Isles

En plus de l’annonce de la date de sortie consoles, Owlcat Games confirme aussi que The Treasure of the Midnight Isles, le troisième DLC de Pathfinder: Wrath of the Righteous sortira le 11 août 2022. Ces îles, nichées au cœur d’un océan abyssal, cachent des trésors méconnus ainsi que des horreurs sans nom. Montez à bord du sinistre navire maudit et aventurez-vous dans l’inconnu pour trouver votre fortune… ou votre mort.