Persona 3 Reload dévoile son Pass d’Extension

Le contenu du pass d’extension sera disponible au cours de l’année 2024, avec une première sortie prévue la semaine prochaine, il contiendra:

Une collection de morceaux de Persona 5 Royal (Extra) et de Persona 4 Golden (Extra) – 12 mars 2024

Déverrouillez et écoutez des morceaux supplémentaires de Persona 5 Royal et de Persona 4 Golden en explorant et en combattant dans les donjons de Persona 3 Reload et Persona 3 Reload : Épisode Aigis -The Answer-.

La collection de morceaux de Persona 5 Royal (Extra) comprend Life Will Change, Beneath the Mask, Kichijoji 199X, Gentle Madman, I Believe, Keeper of Lust, Blooming Villain et Victory (jouée sur l’écran final du combat).

La collection de Persona 4 Golden (Extra) comprend Backside of the TV, Game, Junes Theme, Heaven, Long Way, Revelations: Mitsuo, The Almighty, Results (jouée sur l’écran final du combat).

Une collection de morceaux & costumes de velours – Mai 2024

Personnalisez davantage votre expérience dans les donjons de Persona 3 Reload et Persona 3 Reload : Épisode Aigis -The Answer- en déverrouillant des costumes et musiques sur le thème de la Chambre de velours. La collection de musiques de velours comprend Electronica In Velvet Room (« P4D » ver.), Battle Hymn of the Soul (t.komine REMIX « AT 1st » P3D-EDIT ver.), Battle Hymn of the Soul (Daisuke Asakura Remix), Battle Hymn of the Soul -USH ver.- et Dance Hymn of the Soul (Disco In Velvet Room) (jouée sur l’écran final du combat).

L’épisode Aigis -The Answer- – Septembre 2024

Explorez ce dernier chapitre avec des graphismes dernier cri, possédant toutes les fonctions d’un jeu moderne, des animations et une interface utilisateur repensées ainsi qu’une bande-son réarrangée.

Ajouté au jeu principal il y a 16 ans lors de la sortie de Persona 3 FES, « The Answer » est un DLC d’épilogue majeur qui prolonge encore l’histoire de Persona 3 Reload.

Après avoir percé les mystères de l’Heure sombre, livré des combats épiques un peu partout dans Tartare, sans oublier tous les événements mémorables de Persona 3 Reload, les membres de la S.E.E.S. se retrouvent piégés dans une journée sans fin, celle du 31 mars. Voyagez à travers l’Abysse du temps dans la peau d’Aigis, relevez de nouveaux défis et découvrez la cause de cet étrange destin ainsi que la vérité concernant les événements de cette journée…

Récemment, ATLUS a dévoilé que Persona 3 Reload signait le meilleur démarrage de son l’histoire, avec déjà un million de jeux vendus dans le monde et un score actuel de 88 sur Metacritic. L’équipe remercie tous les fans pour le soutien qu’ils ont apporté au jeu et est fière de pouvoir proposer encore plus de contenu pour Persona 3 Reload.

Le pass d’extension sera disponible gratuitement pour tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate jusqu’au 31 janvier 2025. Le pass d’extension peut aussi être acheté dès aujourd’hui dans les boutiques en ligne pour 34,99€.