La démo gratuite de Princess Peach : Showtime ! est disponible

Rentrez sous les feux de la rampe pour sauver le Théâtre de l’Étincelle de l’infâme Grappe maléfique avec la démo gratuite de Princess Peach: Showtime!, disponible dès maintenant en téléchargement pour Nintendo Switch sur le Nintendo eShop.

Dans la démo gratuite de ce jeu d’action en solo, essayez les transformations Peach épéiste et Peach pâtissière. En Peach épéiste, frappez, esquivez et contre-attaquez les ennemis dans une scène bourrée d’action. Transformez-vous ensuite en Peach pâtissière et préparez-vous à concocter tout un tas de desserts savoureux pour éviter que le festival des gâteaux ne connaisse une grave crise de sucre.

Chacune des transformations de Peach lui confère des capacités distinctes dont elle aura besoin pour sauver le spectacle.