Philippe Djian revient en grande forme avec « Dolores »

Le roman s’ouvre sur une collision de voitures qui met aux prises Greg et Dolores. Le premier, infirme et mélancolique, a un père agriculteur endetté qui se suicide, une mère dépressive et alcoolique, un patron qui le déteste et un pote qui l’entraîne dans des plans foireux. La seconde est une bourgeoise compliquée qui n’arrive pas à rompre avec Marc-André son ancien petit ami, un champion de handball volage. Collision de voitures mais aussi collisions de destins différents. Tant Greg que Dolores luttent avec leurs démons personnels et leurs douleurs intérieures. Tout au long du roman, ils vont se chercher, se repousser et se retrouver.

Ecrit en un seul chapitre, le roman procède à de nombreuses ellipses. L’écriture sobre et fluide de Djian ainsi que ses phrases courtes rendent la lecture agréable. On retrouve tout le talent de l’auteur pour donner vie à des personnages inoubliables, raconter la complexité des relations humaines et la difficulté des hommes et des femmes à se comprendre.