Avis – Alfa Romeo Junior Veloce : l’électrique qui remet l’émotion au volant

Avec sa version Veloce de 280 ch, Alfa Romeo revisite en profondeur la plateforme eCMP pour créer un SUV électrique aussi nerveux qu’expressif. Design affûté, châssis métamorphosé et moteur survolté : le Junior Veloce entend prouver qu’une Alfa peut vibrer même sans la moindre goutte d’essence.

Cousin technique des Peugeot e-2008 et Opel Mokka, l’Alfa Romeo Junior adopte dans sa configuration d’entrée de gamme la même base mécanique. Pourtant, dans sa déclinaison Veloce, le SUV transalpin se métamorphose et s’autorise des raffinements techniques qui lui confèrent un charme certain, au point d’honorer pleinement l’emblème au Biscione.

Dernière addition à la famille Alfa Romeo, le Junior Veloce fort de 280 ch repose sur la plateforme eCMP, matrice bien connue au sein du groupe Stellantis et déjà employée par plusieurs modèles généralistes. Mais là où ses cousins se contentent d’une interprétation sage, ce petit SUV électrique premium s’émancipe largement. Les ingénieurs italiens ont revisité cette architecture commune pour en faire un engin au tempérament affirmé, fidèle à l’ADN sportif et passionnel de la marque milanaise. Le travail de fond réalisé sur la mécanique et le châssis distingue nettement ce Junior Veloce du reste de la galaxie électrique Stellantis, offrant une expérience de conduite singulière, loin des standards uniformisés qui dominent désormais le marché.

Une élégance italienne revendiquée

Long de 4,17 mètres et doté d’un empattement de 2,56 mètres, le Junior Veloce affiche des proportions idéales pour marier raffinement visuel et dynamisme. Habillé de la somptueuse teinte Rouge Brera associée à un toit noir contrastant, il exhibe une silhouette magnifiée par un kit carrosserie noir mat agrémenté de touches rouges, signe extérieur de sportivité.

La garde au sol abaissée de 25 mm confère au véhicule une posture plus ramassée, tandis que les grandes jantes remplissent harmonieusement les passages de roues. Plus sculpté et expressif que les Peugeot et Opel dont il dérive, le modèle italien assume une identité forte, accentuée par des détails soignés comme les étriers Brembo rouges ou les vitres arrière surteintées.

Le Pack Techno, phares Matrix LED, hayon électrique, accès mains libres, proposé à CHF 3500.-, parachève un ensemble déjà très complet, presque incontournable pour tirer toute la quintessence du modèle.

Un moteur M4 qui impressionne

Sous le capot, le Junior Veloce embarque le nouveau moteur électrique M4, un bloc synchrone à aimants permanents assemblé en France. Avec 280 ch et 345 Nm de couple, il s’impose comme l’un des plus puissants de sa catégorie. Capable d’atteindre 15 000 tr/min, ce moteur se distingue par sa vivacité et sa capacité à offrir des montées en régime particulièrement vigoureuses.

Mais Alfa Romeo ne s’est pas limitée à greffer un moteur plus énergique. Les trains roulants ont été profondément remaniés : triangles avant renforcés, essieu de torsion rigidifié, amortisseurs à double butée hydraulique et barre antiroulis majorée composent un châssis méticuleusement optimisé. Particularité rare sur une traction électrique : l’intégration d’un différentiel mécanique Torsen qui améliore sensiblement la motricité et confère au train avant une agilité inattendue. Une transformation profonde qui dépasse largement la simple transposition d’une plateforme existante.

Des passagers arrière relégués au second plan

Le coffre affiche un volume honnête de 400 litres, extensible à 1 265 litres une fois la banquette rabattue. Le seuil de chargement parfaitement aligné ainsi que les rangements additionnels, dont un petit espace sous le capot pour les câbles, améliorent la vie quotidienne.

En revanche, l’habitabilité arrière se révèle plus chiche : espace aux jambes compté, coudières réduites, matériaux rigides et absence d’accoudoir ou de poignées. Une atmosphère dépouillée qui conviendra surtout aux enfants ou aux adultes de petite taille.

À l’avant, les sièges baquets Sabelt en Alcantara inclus dans le Pack Sport offrent un maintien remarquable, au prix toutefois d’une assise étroite pour les gabarits imposants. L’habitacle, élégant mais entaché de plastiques durs, se rattrape grâce à de petites attentions, comme le tunnel central rembourré permettant de caler confortablement son genou.

Un cockpit numérique modernisé

Le système multimédia de dernière génération bénéficie de mises à jour à distance. L’écran tactile de 10,1 pouces couplé au combiné numérique de 10,25 pouces propose une interface fluide, intuitive, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le planificateur d’itinéraires optimise les recharges, tandis que l’intégration de ChatGPT permet des interactions vocales naturelles, inédites dans le segment.

L’ensemble est épaulé par un système audio soigné et par des commandes physiques judicieusement conservées, comme la molette de volume.

Une traction électrique au sommet de son art

Avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,9 secondes, le Junior Veloce illustre parfaitement la philosophie de ses concepteurs : offrir un SUV électrique qui transmet des émotions. La direction, au ratio de 14,6, est d’une grande précision. Grâce au différentiel Torsen et aux suspensions raffermies, le train avant fait montre d’un pouvoir d’inscription en courbe remarquable.

À haute vitesse, le conducteur doit toutefois maintenir fermement le volant tant les réactions au couple peuvent se faire sentir, rappelant presque le caractère des légendaires Alfa 156 GTAL le freinage Brembo, disques de 380 mm, inspire confiance et progressivité.

En mode Sport, les assistances se montrent moins intrusives, permettant d’exploiter toute la finesse du châssis. Le roulis est quasi inexistant et l’amortissement gagne en efficacité au-delà de 80 km/h. Même le léger son artificiel du moteur contribue à l’immersion, sans verser dans la caricature. Une expérience de conduite qui évoque les grandes heures de la marque.

Une autonomie en demi-teinte

Malgré une autonomie WLTP annoncée à 322 km, la réalité se montre plus contraignante. En ville, 300 km restent envisageables en mode Eco, mais sur autoroute, l’autonomie chute à environ 160 km. Notre essai a relevé une moyenne de 21 kWh/100 km, grimpant jusqu’à 27 kWh à 130 km/h, voire 31 kWh en conduite dynamique.

La recharge rapide plafonne à 100 kW en courant continu, permettant de récupérer 70 % de batterie en une demi-heure, un résultat dans la norme mais sans éclat particulier. En courant alternatif, le chargeur embarqué de 11 kW assure des recharges efficaces à domicile ou sur borne publique.

Une vraie Alfa Romeo, irrationnelle et séduisante

Affiché à partir de CHF 47490.- et environ CHF 52990.- équipé des Packs Sport et Techno, le Junior Veloce n’est pas un choix dicté par la raison. Son espace intérieur perfectible, sa consommation élevée et la qualité discutable de certains matériaux jouent en sa défaveur.

Pourtant, son style irrésistible, sa tenue de route exemplaire et l’émotion qu’il procure derrière le volant le placent à part. Ce SUV électrique incarne ce que doit être une Alfa Romeo : une voiture faite pour susciter l’envie, provoquer le plaisir et parler aux passionnés. Vers le configurateur