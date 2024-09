Philips TV célèbre les 20 ans d’Ambilight

Partager Facebook

Le système Ambilight fête ses 20 ans de succès en tant que technologie vraiment remarquable ayant réussi à rester unique sur le marché de la télévision tout en jouissant d’une popularité croissante auprès des consommateurs, des médias et des principaux revendeurs.

Et une fois que l’on a essayé Ambilight, on ne peut plus revenir en arrière ! Plus de 80 % des utilisateurs affirment que leur prochain téléviseur devra être équipé d’Ambilight. Ce système est donc l’une des technologies d’électronique grand public les plus populaires jamais lancées sous la marque Philips.

L’aventure a commencé en septembre 2004 au salon IFA de Berlin, avec une large gamme de téléviseurs LCD et plasma équipés de la technologie Ambilight, qui ont dominé le hall Philips. Aujourd’hui, la technologie atteint un nouveau sommet – sous la marque Philips, développé par TP Vision – avec le lancement de sa version la plus sophistiquée, Ambilight Plus, intégré au nouveau téléviseur phare OLED+959.

Ambilight a été lancé à l’origine pour aider à réduire la fatigue oculaire, tout en donnant une impression d’augmentation du contraste aux consommateurs qui regardaient la télévision pendant des périodes prolongées dans des pièces presque totalement sombres. Le système intègre un éclairage d’ambiance intelligent à l’arrière du téléviseur ; L’Ambilight projette un halo de lumière colorée changeant en temps réel sur le mur derrière le téléviseur, tout en reflétant précisément les couleurs à l’écran.

Depuis son lancement initial, Ambilight a bénéficié de 12 mises à jour majeures, le système devenant de plus en plus sophistiqué et puissant. Au cours de la même période, la taille des cadres des téléviseurs a également été réduite au strict minimum, ce qui, associé aux performances accrues d’Ambilight, a révélé l’un des plus grands avantages du système, à savoir l’impression que l’image à l’écran s’étend bien au-delà du cadre du téléviseur. Ambilight a été lancé en 2004 avec des lampes fluorescentes froides (CFL) qui affichent la même couleur de chaque côté de l’écran. Il a été rapidement suivi en 2006 par la

version « stéréo », qui pouvait afficher des couleurs différentes de chaque côté, et par les versions « surround » et « full surround », montées sur trois et quatre côtés de l’écran. En 2006 également, Philips TV a annoncé que 1 000 000 de téléviseurs Ambilight avaient déjà été vendus, une étape qui a été célébrée au CES de Las Vegas en 2007 avec ce qui reste le téléviseur Ambilight le plus cher jamais fabriqué, grâce au montage spécial de 2250 diamants De Beers sur son panneau arrière. 2007 a également été l’année où Ambilight a remplacé les CFL par des LED, ouvrant ainsi une nouvelle ère de sophistication pour le système et donnant la possibilité de faire correspondre indépendamment et avec précision les couleurs des différentes zones de l’écran, ainsi que le lancement du modèle phare Aurea avec la fonction Ambilight étendue au cadre de l’appareil.

TP Vison a continué à investir dans le développement de la technologie Ambilight, en introduisant la version Next Gen en 2022, qui a augmenté le nombre de couleurs dans chaque LED de trois à neuf et a encore amélioré l’intensité et la taille du halo. Aujourd’hui, avec le lancement du nouveau téléviseur 65OLED+959, TP Vision dévoile la version la plus sophistiquée du système avec Ambilight Plus, qui porte la visualisation immersive à de nouveaux sommets en ajoutant des lentilles multiples aux LED de couleur montées à l’arrière du téléviseur.

Ambilight plus peut créer un halo global plus dynamique et plus grand avec plus de résolution et peut projeter jusqu’à quatre niveaux de halos à des profondeurs différentes pour ajouter un nouvel impact bidimensionnel à l’effet immersif global.

À l’occasion du 20e anniversaire d’Ambilight, Johnson Su, directeur général pour l’Europe de TP Vision, a déclaré : « Une technologie qui reste unique, qui est si pertinente et qui jouit d’une popularité croissante depuis plus de vingt ans, c’est rarissime. Cela témoigne de la pertinence de l’idée originale d’Ambilight, mais aussi de la façon dont le système a été continuellement amélioré au fil des ans. Et avec Ambilight Plus, je suis heureux de pouvoir dire que nous présentons la meilleure version du système à ce jour. » Ainsi, 20 ans plus tard, Ambilight ne cesse de se renforcer et reste la seule véritable technologie d’exception sur le marché des téléviseurs grand public.