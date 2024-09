Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La judokate iranienne Leila et son entraîneuse Maryam se rendent aux Championnats du monde de judo avec l’intention de ramener sa première médaille d’or à l’Iran. Mais au cours de la compétition, elles reçoivent un ultimatum de la République islamique ordonnant à Leila de simuler une blessure et d’abandonner pour éviter une possible confrontation avec l’athlète israélienne. Sa liberté et celle de sa famille étant en jeu, Leila se retrouve face à un choix impossible : se plier au régime iranien, comme l’implore son entraîneuse, ou se battre pour réaliser son rêve.

Tourné entièrement en noir et blanc, ce film coup de poing est réalisé par l’Israélien Guy Nattiv et l’Iranienne en exil Zar Amir Ebrahimi. Prenant l’allure d’un thriller, « Tatami » est un film engagé qui dénonce la violence du régime iranien et la lutte des femmes iraniennes pour leur liberté. Possédant d’indéniables qualités esthétiques, ce drame est magnifiquement interprété. Il regorge de combats de judo captivants et superbement filmés.

Tatami

Un film de Zar Amir Ebrahimi et Guy Nattiv

Avec Arienne Mandi, Zar Amir Ebrahimi, Jaime Ray Newman, Nadine Marshall, Lir Katz, Ash Goldeh

Distributeur : Praesens Film

Durée : 105 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 4 septembre 2024