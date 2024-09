Les impressionnistes de la villa Langmatt font escale à l’Hermitage

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les «Chefs-d’œuvre du musée Langmatt, Boudin, Renoir, Cézanne, Gauguin … » sont invités à la Fondation de l’Hermitage située sur les hauteurs de Lausanne jusqu’au 3 novembre prochain. Une cinquantaine de toiles sont à découvrir pour la première fois hors les murs avant de poursuivre leur tournée en Allemagne et en Autriche. Un bel hommage au 150 ans de l’impressionnisme, mais aussi une manière de fêter les 40 ans de la Fondation née sous le signe de l’impressionnisme avec son exposition inaugurale « L’impressionnisme dans les collections romandes ».

Un couple collectionneur d’art

Cette somptueuse collection est habituellement montrée à la villa Langmatt -actuellement en rénovation- à Baden près de Zurich. Les peintures ont été rassemblées pour l’essentiel entre 1908 et 1919 par le couple de collectionneurs Jenny et Sidney Brown, tous deux issus de familles de grands entrepreneurs basés à Winterthour

Premières acquisitions

C’est pendant leur voyage de noces à Paris qu’ils achètent leur première œuvre, un paysage d’Eugène Boudin représentant des lavandières près de Trouville. Ce tableau scelle d’emblée leur inclination pour la peinture française, et en particulier pour la couleur et les effets de lumière. Les Brown acquièrent quatre autres tableaux de ce précurseur de l’impressionnisme. Ils sont présentés aux côtés de « Honfleur », la jetée » qui appartient à la Fondation de l’Hermitage. Le goût du couple pour les paysages pré-impressionnistes s’exprime également par l’acquisition de paysages de Camille Courot et d’une vue napolitaine du jeune Edgar Degas.

Eugène Boudin – Trouville, sur la plage à l’abri du parasol rouge, 1885 – Huile sur panneau, 13,7 x 23,5 cm

Museum Langmatt, Baden – Photo Jean-Pierre Kuhn, SIK-ISEA, Zurich

Puis, à partir de 1908, le couple se passionne pour l’impressionnisme français et l’attention portée aux variations fugitives de la lumière et aux recherches en plein-air. Un choix osé tant les impressionnistes de l’époque restaient incompris. Fréquentant les marchands parisiens, les Brown acquièrent ainsi des tableaux de Camille Pissarro, d’Alfred Sisley et de Claude Monet, représenté dans la collection par un magnifique paysage d’hiver.

Si le couple aime les paysages, il apprécie aussi les natures mortes. Il rassemble ainsi des œuvres signées de Henri Fantin-Latour, Auguste Renoir, Victor Vignon ou encore Camille Pissarro que l’on peut admirer dans le cadre de l’exposition.

22 peintures de Renoir

Les Brown fervents admirateurs d’Auguste Renoir ont réuni vingt-deux peintures de l’artiste couvrant quatre décennies de création.

Auguste Renoir – La natte, vers 1886-1887 – Huile sur toile, 57 x 47 cm – Museum Langmatt, Baden

Photo Jean-Pierre Kuhn, SIK-ISEA, Zurich

Si dans les années 1870, Renoir s’intéresse au portrait (« Portrait de Paul Meunier »), il réinvente son style dans les années 1880 s’inspirant de Raphaël et Jean-Dominique Ingres. Une des pièces maîtresses de l’exposition est le « Portrait de jeune fille sur fond bleu clair » caractérisé par un dessin ferme. On peut également admirer des tableaux de sa période nacrée durant laquelle les nus charnels, les enfants roses ou les bouquets opulent rencontrent un succès considérable.

Riche et variée, l’exposition comprend également des tableaux de Mary Cassatt, Pierre Bonnard, Paul Gauguin, Odilon Redon, Gustave Courbet (et son magnifique portrait de chien, en l’occurrence un loulou de Poméranie dont la fourrure duveteuse est magnifiquement rendue) ou encore Paul Gauguin, Henri Matisse et Cézanne.