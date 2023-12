Un bain de soleil en plein hiver : Tchia illuminera Steam en mars 2024

Partager Facebook

Le studio Awaceb et l’éditeur Kepler Interactive annoncent l’arrivée de Tchia, lettre d’amour saisissante adressée à la Nouvelle-Calédonie, sur Steam en mars 2024 ! Cette sortie s’accompagne d’un grand nombre de fonctionnalités de gameplay inédites et de nouveautés pleines de chaleur, qui verront également le jour sur les autres plateformes.

Pour sa sortie sur Steam en mars 2024, mais aussi via une mise à jour gratuite sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Epic Games Store,Tchia s’offre un grand nombre de nouvelles fonctionnalités qui facilitent l’exploration de son archipel somptueux, dont :

Système d’avantages des tenues : chaque équipement que Tchia trouve dans le monde lui offre désormais différents boosts et avantages, comme une résistance environnementale supplémentaire ou un bonus d’endurance. Explorez l’univers pour découvrir tous les objets qui correspondent à votre manière de jouer tout en profitant d’un look soigné (et parfois loufoque) !

Nouveaux objets cosmétiques : trouvez de nouveaux costumes et accessoires cachés au sein de l'archipel pour affirmer votre style et votre personnalité : un haut de forme élégant ou un costume de clown vous iraient à ravir !

Nouvelles Mélodies Soul : jouez du ukulélé pour débloquer de nouveaux pouvoirs, qui vous aideront à explorer les environs de façon inédite. Profitez d'une explosion d'énergie puissante qui fait tomber les fruits des arbres, ou d'un saut encore plus haut pour enchaîner les galipettes dans le ciel.

Découvert et arpenté par plus d’un million de joueurs et de joueuses depuis sa sortie sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Epic Games Store plus tôt dans l’année, Tchia est un bac à sable baigné de soleil qui vous invite à grimper, planer, nager et naviguer dans un magnifique monde ouvert inspiré par la Nouvelle-Calédonie, terre natale des cofondateurs d’Awaceb. Grâce à son pouvoir de transfert d’âme, Tchia peut prendre le contrôle de presque tous les objets et animaux à sa disposition, ce qui lui donne un avantage conséquent pour combattre ou explorer les environs. Incarnez un oiseau pour voler jusqu’au sommet d’une montagne, un dauphin pour plonger dans les profondeurs de l’océan ou une lanterne pour vous projeter sur les Maano et les enflammer : Tchia déborde de possibilités et l’environnement est votre meilleur outil !

Tchia sortira sur Steam en mars 2024.