« Play as you are » – Samsung célèbre le monde coloré du jeu à la Gamescom 2024

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La Gamescom a ouvert ses portes du 21 au 25 août 2024 dans les halls d’exposition de Cologne. Situé en plein milieu, le stand de 800 m2 de Samsung dans la halle 9, stand A030/044, est imanquable. Sous le slogan #LetsPlayWithSamsung, l’entreprise présente son portefeuille de produits haut en couleurs pour les gamers dans les domaines de l’affichage, du stockage, de la TV/AV et de l’expérience mobile. Les points forts seront des fonctionnalités IA passionnantes et des supports de stockage rapides pour des aventures de jeu immersives, ainsi que la présentation du moniteur de jeu Odyssey 3D.

La gamescom continue de s’agrandir : cette année, les visiteuses et visiteurs attendent plus de 1’400 exposants, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année dernière.1 En 2024, la présence de Samsung au plus grand salon de jeux vidéo du monde atteindra également une nouvelle dimension : la surface d’exposition de cette année atteint les 800 m2 dans le hall 9, stand A030/044, soit près de 50 m2 de plus qu’en 2023, ce qui en fait le plus grand stand Samsung à la gamescom à ce jour. Sous la devise « Play as you are », les gamers peuvent y découvrir et tester de près le vaste portefeuille de moniteurs de jeu, de Smart TV, de smartphones et de SSD.

Jouer en 3D sans lunettes avec le moniteur de jeu 3D Odyssey

L’un des points forts du stand Samsung sera la présentation du moniteur Odyssey 3D.2 Celui-ci est exposé en 37 pouces et 27 pouces à la gamescom. Grâce à la technologie d’affichage Lightfield (LFD) et à une lentille lenticulaire,3 le moniteur de jeu crée des images 3D à partir de contenus 2D, cela sans lunettes. Grâce aux technologies d’eye-tracking et de view-mapping, le jeu prend une nouvelle dimension. Il dispose d’un écran à résolution 4K, d’un temps de réponse rapide de gris à gris (GTG) de 1 ms et d’un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, ce qui permet un jeu fluide et ininterrompu sans images rémanentes ou interruptions. En outre, l’Odyssey 3D dispose d’un design ergonomique avec un pied réglable en hauteur (HAS), une fonction d’inclinaison, FreeSync Premium, un DisplayPort 1.4 et deux connecteurs HDMI.

En outre, Samsung présente l’Odyssey OLED G9 de 49 pouces.4 C’est le premier moniteur OLED de sa propre marque à combiner un double QHD (5’120 x 1’440 pixels) avec un rapport 32:9. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une grande largeur d’image avec une résolution brillante. Les visiteuses et visiteurs pourront l’expérimenter directement sur le stand en jouant à « World of Warcraft : The War Within » de Blizzard Entertainment.

Une autre partie de jeu proposée par Samsung à la gamescom est HoYoverse avec Genshin Impact. Ce jeu de rôle est idéal pour tester les dernières caractéristiques de l’écran de jeu Odyssey OLED G8 32 pouces5 : tout d’abord, la résolution 4K avec OLED Glarefree, une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réaction d’environ 0.03 ms (G/G). Mais ce n’est pas tout. Sur le stand Samsung, il sera également possible d’essayer l’Odyssey OLED G66 et l’Odyssey Neo G9 en 57 pouces.7 Les amatrices et amateurs de jeux trouveront également l’Odyssey Neo G88 dans l’espace de stockage et le Smart Monitor M70D.9

« La gamescom est extrêmement importante pour nous, car elle nous permet de recueillir les réactions et les impulsions de la communauté des joueuses et joueurs sur nos nouveaux produits, explique Daniel Périsset, Head of CE IT chez Samsung Suisse. Nous sommes proches des joueuses et des joueurs afin d’obtenir à temps les souhaits quant aux différents types de jeux – qu’ils soient casual ou core – et de les prendre en compte dans le développement de nos produits. C’est ce qui fait notre succès. »

Outre les nouvelles solutions de stockage et les moniteurs de jeu actuels, Samsung présente également des technologies passionnantes pour les gamers dans le domaine de la télévision et de l’audio. Parmi elles, le produit phare Neo QLED 8K QN900D10 en 75 pouces. Le Smart TV offre 240 Hz en 4K, HDR10+ et Dolby Atmos y compris OTS Pro. Les possibilités techniques des consoles de dernière génération peuvent ainsi être presque entièrement exploitées.

Les anciens jeux retrouvent un nouveau souffle grâce à l’IA

Outre les caractéristiques purement matérielles, le thème de l’intelligence artificielle (IA) prend de plus en plus d’importance dans le segment du jeu. Les Samsung Premium TV actuels et certains moniteurs de jeu comme l’Odyssey OLED G8 sont équipés de processeurs IA spéciaux. Ils analysent les contenus du Gaming Hub ou des Smart Apps sélectionnées et les optimisent pour obtenir la meilleure qualité d’image possible. Ainsi, même les anciens jeux peuvent être affichés en presque 4K – un point fort pour les fans de rétro.

« L’IA joue un rôle de plus en plus important dans le développement de nos produits, déclare Gianni Musumecci, Head of TV/AV chez Samsung Suisse. Nous avons d’ores et déjà intégré dans nos téléviseurs un large éventail de fonctions IA qui permettent de vivre une expérience de divertissement à domicile immersive, aussi bien pour regarder des séries et des films que pour jouer. Un exemple en est le Real Depth Enhancer Pro, qui est notamment utilisé dans notre QN900D. Grâce à l’AI Deep Learning, cette fonction reconnaît les zones sur lesquelles les spectatrices et les spectateurs se focalisent généralement et renforce automatiquement l’effet de profondeur. Il en résulte une impression d’image tridimensionnelle, qui représente les jeux de manière plus réaliste. »

Les fonctionnalités IA sont également utilisées dans les smartphones et tablettes Samsung Galaxy de dernière génération. Combinées à des écrans haute résolution, des processeurs rapides et de nouveaux facteurs de forme, elles permettent de jouer à la console sur des appareils mobiles. C’est ce que montrent par exemple les sensations de jeu à la main avec le Samsung Galaxy Z Fold6 équipé du Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy, les performances du premier Samsung Galaxy AI Phone – le Galaxy S24 Ultra – et la Galaxy Tab S9 Ultra avec un écran AMOLED de 14.6 pouces. Ces trois appareils pourront être testés de manière approfondie sur le stand Samsung.

Une solution de stockage polyvalente pour une communauté colorée

« Qu’il s’agisse de joueurs casual, cloud, mobiles ou pro-level, tout le monde trouve sa place dans le monde du jeu. Ce large éventail de préférences individuelles et l’intérêt mutuel pour les uns et les autres caractérisent la communauté et assurent une affluence continue, ajoute Fabrizio Camardella, Director Mobile chez Samsung Suisse. Notre devise de cette année, ‹ Play as you are ›, souligne cette diversité. Pour que tous les passionnés de jeux puissent vivre leur hobby comme ils l’entendent, il faut un large choix de technologies adaptées. Notre vaste offre de solutions de stockage intelligentes en est un exemple. »

Les visiteuses et visiteurs pourront s’en faire une idée par eux-mêmes à la gamescom. En effet, sur le stand de Samsung seront présentés, entre autres, le microSD PRO Plus avec des capacités allant jusqu’à 1 TB pour les joueuses et joueurs mobiles ainsi que des SSD internes et externes comme le puissant PSSD T9 et l’efficace 990 PRO avec heatsink pour le jeu sur PC et consoles. Toutes les variantes de stockage offrent des performances de pointe en termes de vitesse et de fiabilité dans leur catégorie respective.