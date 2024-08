Toyota Gazoo Racing Switzerland fait preuve de constance en Lettonie

Partager Facebook

Il n’a pas manqué grand-chose à l’équipe Toyota Gazoo Racing emmenée par Yves Meyer au volant de la Toyota GR Supra développée par ses soins pour obtenir le meilleur résultat de la saison lors de la quatrième manche du championnat européen Drift Masters 2024 en Lettonie. C’est cette performance qui motive toute l’équipe pour les deux dernières courses de l’année qui auront lieu en Hongrie et en Pologne.

La quatrième manche du championnat européen de drift a conduit l’écurie Toyota Gazoo Racing Switzerland à quelque 2100 kilomètres de la Suisse, à Riga. Grâce à sa bonne performance lors des qualifications, Yves Meyer a réussi, au volant de sa Toyota GR Supra de près de 1000 chevaux, à rejoindre le peloton principal des 32 meilleurs drifteurs européens sur le circuit rapide et technique de Bikernieki, dans la capitale lettone. L’ambassadeur officiel de Toyota Suisse s’est montré particulièrement satisfait à l’issue de l’étape: «En arrivant 25e, je suis parvenu, tout comme lors de la dernière course en Finlande, à me qualifier pour les battles. Le plus beau, c’est que si on ne regarde que la vitesse pure, j’étais déjà parmi les dix plus rapides lors des essais.»

Comme le règlement veut que la première battle oppose le 32e et dernier au premier et l’avant-dernier au deuxième meilleur coureur des qualifications, le seul Suisse en lice s’est retrouvé face à Conor Shanahan qui avait, lui, décroché la huitième place. Ce talentueux drifteur irlandais de 21 ans se trouvant être le champion en titre de la discipline, Yves Meyer savait qu’il devait donner le meilleur de lui-même pour rester dans la course. Défi relevé! Le pilote suisse a réalisé un Chase Run parfait dans lequel il endossait le rôle du poursuivant contre son adversaire et sa Toyota GT86 de même puissance que sa GR Supra. En tête lors du Lead Run, Y. Meyer a également fait bonne figure et les juges ont mis un certain temps avant de désigner le vainqueur de ce duel de haut vol entre les deux Toyota et son nom est: Conor Shanahan.

«Lors de mon Lead Run, j’ai malheureusement moins bien pris ma première courbe que Conor, raison pour laquelle les juges lui ont attribué la meilleure note au final», explique Y. Meyer. Il n’était toutefois aucunement déçu de ne pas avoir atteint les huitièmes de finale. «L’issue de la course était extrêmement serrée, c’est pourquoi je suis content de mon résultat. Il est vrai que Conor est l’adversaire direct le plus fort que j’ai affronté depuis le début de l’année.» En effet, l’Irlandais a en ensuite remporté d’autres battles et a été sacré grand vainqueur de la manche à la fin de la journée, ce qui l’a hissé à la quatrième place du classement du championnat.

Actuellement en 35e position, Yves Meyer ne doute pas un seul instant qu’il fera lui aussi une remontée lors des deux prochaines courses. «Sur le plan technique, notre Toyota GR Supra est impeccable, nous avons seulement dû ajuster le châssis ainsi que les rapports de la boîte. Nous avons enfin pu faire preuve de constance et nous voulons continuer sur cette voie. Mon prochain objectif est de me qualifier dans le top 20. C’est pleinement motivés que nous nous rendrons en Hongrie la semaine prochaine», jubile Yves Meyer.

L’avant-dernière manche du championnat européen de Drift Masters se déroulera les 23 et 24 août prochains sur le circuit Rabocsiring à Máriapócs dans l’est de la Hongrie, à 1350 kilomètres env. du QG de l’équipe qui se trouve à Emmetten. La dernière fois qu’une manche de championnat d’Europe a eu lieu là-bas remonte à 2018. Pour de nombreux pilotes comme Yves Meyer, cela signifie donc un «rendez-vous en terre inconnue».