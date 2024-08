The Casting Of Frank Stone introduit plusieurs fonctionnalités uniques et inédites

La dernière bande-annonce de The Casting of Frank Stone a récemment été présentée au Xbox Gamescom Broadcast 2024, dévoilant quelques fonctionnalités palpitantes. Voici un résumé de tout ce qui a été présenté et ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre lors de la sortie du jeu le 3 septembre.

Salle de montage

Prenez place dans le fauteuil du réalisateur et revisitez les décisions clés de l’histoire, recherchez des articles de collection manquants ou revivez vos moments préférés sans avoir à recommencer une nouvelle partie. Déverrouillez la Salle de montage en achetant l’édition Deluxe ou en terminant The Casting of Frank Stone pour la première fois. ​

Intégration Twitch

Les streamers et les spectateurs peuvent vivre ensemble l’expérience de The Casting of Frank Stone. Grâce à une fonctionnalité d’intégration Twitch, les spectateurs peuvent voter pour chaque choix à prendre au cours de la partie. Les streamers disposeront d’un nombre limité de vetos pour annuler une décision, s’ils ne sont pas d’accord avec le choix du public. ​

Instinct de pillard

Instinct de pillard, qui partage son nom avec une compétence de survivant de Dead by Daylight, met en évidence l’aura de tous les coffres de babioles que vous pourriez avoir manqués. D’une simple pression sur une touche, l’aura de tous les coffres de babioles à proximité sera révélée. Débloquez cette fonctionnalité pour votre première partie en précommandant le jeu ou obtenez-la en terminant le jeu.

Fonctionnalité de caméra 8 mm

Que serait un cinéaste sans sa caméra ? Lorsque nos personnages se retrouvent traqués par une présence invisible, les joueurs peuvent utiliser l’objectif de la caméra 8 mm pour observer leur poursuivant surnaturel… s’ils en ont le courage. ​

Jeu en coopération locale

Partagez l’expérience avec le mode Jeu en coopération locale, qui permet à jusqu’à 4 amis de jouer à The Casting of Frank Stone ensemble dans la même pièce. Passez-vous la manette à mesure que la perspective des personnages change au long de la partie.

The Casting of Frank Stone sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC au prix de 39,99 €, ou 49,99 € pour l’édition Deluxe qui inclut un accès immédiat à la Salle de montage, et des récompenses exclusives pour Dead by Daylight.