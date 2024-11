PlayStation, des jeux solo narratifs importants en vue

Partager Facebook

Sony réaffirme avec force son orientation stratégique vers les jeux solo, annonçant l’ambitieux projet de publier un titre d’envergure chaque année à compter de l’exercice fiscal 2025.

Ce cap, qui vise à consolider l’attrait de la gamme PlayStation, s’inscrit dans une démarche de différenciation alors que les jeux en ligne et les services de jeu à la demande dominent l’industrie. Parmi les premières annonces de cette stratégie, les suites très attendues de Ghost of Tsushima, intitulée Ghost of Yōtei, et de Death Stranding 2, développée par Kojima Productions, marqueront l’année 2025. Cette décision s’appuie sur le succès retentissant de plusieurs titres récents, tels que Astro Bot et Marvel’s Spider-Man 2, démontrant la popularité continue des expériences narratives et immersives auprès du public.

Lors d’un échange avec les investisseurs, Sadahiko Hayakawa, directeur financier de Sony, a confirmé cette volonté d’ancrer durablement les jeux solo dans la feuille de route de l’entreprise. Cette déclaration s’accompagne néanmoins de la poursuite de projets liés aux jeux en ligne et aux services connectés, un domaine où Sony a rencontré des défis notables. En effet, le récent retrait de Concord, un jeu multijoueur dont la réception mitigée a conduit à une suspension rapide, illustre les complexités de ce modèle.

La sortie de Ghost of Yōtei en 2025, développée par Sucker Punch, promet d’être un événement phare pour Sony. Cette suite directe du succès critique Ghost of Tsushima propulse les joueurs en 1603 dans la région japonaise d’Hokkaido, où ils incarneront un protagoniste inédit, Atsu. Le jeu se distingue par une liberté accrue offerte aux joueurs dans le déroulement de l’histoire, marquant une évolution notable par rapport à l’approche linéaire du premier opus.

Autre exclusivité majeure pour la PlayStation 5 en 2025, Death Stranding 2 : On the Beach confirme l’engagement continu de Hideo Kojima et de son studio Kojima Productions envers l’univers singulier inauguré en 2019. Peu de détails ont été révélés sur cette suite, mais les fans peuvent s’attendre à une expérience encore plus immersive, explorant de nouvelles dimensions des concepts originaux.

Cette stratégie met en lumière l’équilibre recherché par Sony entre des récits immersifs en solo et des jeux en ligne. Si l’entreprise continue d’investir dans les jeux narratifs, elle reste cependant attentive aux opportunités offertes par les services en direct. À cet égard, certains projets comme Helldivers 2 témoignent du potentiel de ce modèle, prouvant qu’une approche ajustée peut répondre aux attentes du public.

Les perspectives de Sony ne s’arrêtent pas là. En effet, des studios emblématiques comme Insomniac Games, actuellement en développement sur un titre Wolverine, Guerrilla Games avec sa franchise Horizon, et Naughty Dog, continuent de travailler sur des projets d’ampleur. Ce portefeuille de studios renommés devrait permettre à Sony de maintenir l’intérêt pour la PlayStation sur le long terme, assurant ainsi une offre variée et captivante pour les années à venir.

L’annonce de cette feuille de route démontre l’approche équilibrée de Sony, conjuguant innovation et fidélité à ses racines narratives. Avec les titres majeurs que sont Ghost of Yōtei et Death Stranding 2, Sony s’assure une place de choix auprès des amateurs de jeux immersifs, tout en adressant les défis des expériences multijoueurs. Le futur s’annonce brillant pour les amateurs de jeux narratifs sur PlayStation, et les promesses de Sony pourraient bien redéfinir les standards de l’industrie.