Avec « Si c’était toi », Mary Higgins Clark et Alafair Burke signent un passionnant « cold case » aux multiples rebondissements et fausses pistes.

On retrouve avec plaisir tous les personnages de l’émission « Suspicion » à commencer par la productrice Laurie Moran, assistée de Grace et Jerry. Cette fois Laurie rouvre une enquête vieille de dix ans et classée faute de preuves. Des jumeaux sont suspectés d’avoir assassiné leurs parents un soir d’été alors qu’ils fêtaient l’obtention de leur diplôme universitaire. Depuis ils se sont mariés et sont devenus pères de famille. Ils ont coupé tout lien entre eux, chacun étant persuadé de la culpabilité de l’autre. Mais l’enquête menée dix ans auparavant pourrait bien avoir été bâclée et des pistes ignorées.

Dans des chapitres courts écrits dans un style fluide très agréable à lire, on suit l’enquête de Laurie qui rencontre et interroge les différents protagonistes : les jumeaux suspectés, leur sœur, leurs épouses respectives, les parents de ces dernières, la dog-sitteuse ou encore l’homme à tout faire.

Un polar 100 % addictif. Impossible à lâcher une fois commencé.