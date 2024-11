Avis – Sonos Arc Ultra

Partager Facebook

La nouvelle barre de son Sonos ARC Ultra, élégante et résolument sophistiquée, revisite avec puissance et précision la formule gagnante de son prédécesseur.

Trois ans après le lancement de la Sonos ARC, le géant américain des systèmes multiroom introduit une version « Ultra » de cette barre de son haut de gamme, repoussant ainsi les limites de l’immersion sonore sans compromis. Cette version propose une refonte complète de son architecture acoustique, enrichie de transducteurs supplémentaires et du système exclusif « Sound Motion » pour une reproduction des basses plus riche et dynamique, visant à offrir une expérience sonore de niveau cinéma.

Son design, fidèle au minimalisme emblématique de Sonos, s’étire sur 115 centimètres de long — trois de plus que l’ARC — et, avec une hauteur discrète de 7,5 cm, assure une présence visuelle sans dominer l’espace. Cette élégante enceinte est proposée en noir et en blanc, et son design utilise avec parcimonie le PVC, privilégiant un habillage en aluminium brossé qui lui confère une finition luxueuse. Que la barre soit placée sur un meuble TV ou fixée au mur grâce à un système de montage invisible (disponible en option), son esthétique reste polyvalente et épurée.

La Sonos ARC Ultra embarque des commandes tactiles sur sa partie supérieure, offrant une gestion intuitive des assistants vocaux, de la lecture musicale, du volume et du passage entre morceaux. En matière de connectivité, elle présente une prise HDMI ARC/eARC, unique connexion filaire, laissant les sources multimédias être reliées directement au téléviseur. Cette configuration simplifie les branchements et réduit le nombre de câbles visibles, offrant une installation soignée. Pour les équipements plus anciens, Sonos propose un adaptateur optique S/PDIF, bien que cette option limite la compatibilité audio à des formats Dolby/PCM 5.1. Par ailleurs, des connexions WiFi et Bluetooth permettent la diffusion musicale depuis un smartphone, tandis qu’un port réseau RJ-45 est disponible pour les installations dépourvues de WiFi.

Bien qu’elle n’inclue pas de télécommande dédiée, la Sonos ARC Ultra se pilote via l’application Sonos ou directement avec la télécommande du téléviseur associé. Cette application offre des fonctions de réglage audio, comme la calibration TruePlay, qui optimise le son en fonction des caractéristiques acoustiques de la pièce, en mesurant les réflexions du son pour un rendu naturel et immersif. Une fois calibrée, la barre délivre des sons d’une amplitude et d’une précision accrues. La Sonos ARC Ultra comprend également un mode « Loudness » pour ajuster automatiquement les basses à faible volume, ainsi qu’une fonction de renforcement des voix pour améliorer la clarté des dialogues.

Sous le capot, la Sonos ARC Ultra se distingue par sa configuration revue et enrichie. Par rapport à l’ARC, cette version Ultra intègre quatre tweeters supplémentaires ainsi qu’un caisson de basses Sound Motion, exploitant une technologie avancée de transducteurs à double membrane contrôlée par quatre aimants. Ce système unique permet un volume de basses accru de 6 dB par rapport à l’ARC, apportant profondeur et précision aux graves. Contrairement aux modèles concurrents utilisant des transducteurs orientés vers le plafond, Sonos a choisi de projeter les sons via des guides d’ondes installés à l’avant et sur les côtés de la barre. Cette technologie, optimisée par un processeur de traitement du signal, offre une spatialisation précise qui enveloppe l’auditeur de sons surround immersifs, un savoir-faire déjà éprouvé sur la Sonos Era 300.

Cette expérience sonore est particulièrement impressionnante avec les films et séries en Dolby Atmos, où l’on perçoit un étagement des plans sonores et des effets verticaux convaincants, bien que moins élevés qu’au cinéma. En musique, la Sonos ARC Ultra garantit une écoute équilibrée et claire, adaptée tant aux basses fréquences qu’aux détails aigus, et excelle avec des morceaux à la dynamique complexe.

La Sonos ARC Ultra est disponible pour un prix de CHF 999.- .Dans un marché compétitif, cette barre de son premium rivalise avec des modèles comme la Sennheiser Soundbar Ambeo Plus, bien qu’elle privilégie ici une approche épurée des réglages au profit de l’intuitivité.