PlayStation Plus du mois d’août 2021

Hunter’s Arena: Legends | PS4, PS5

Comme annoncé lors du dernier State of Play de ce mois-ci, Hunter’s Arena arrive sur PlayStation Plus pour PS4 et PS5. Ce jeu en mode battle royale à 30 joueurs en JcJ et JcE se passe à une époque ancienne, marquée par des affrontements entre humains, pendant que des légions de démons déferlent sur le monde. Dans cet univers redoutable, vous devrez combattre sur deux fronts. Explorez des donjons et affrontez-y des adversaires démoniaques pour décrocher des récompenses à la hauteur des risques. Vous devrez gagner des objets puissants et des points d’expérience, aussi difficiles à obtenir qu’indispensables à votre survie. En développant vos aptitudes, vous prendrez plus facilement l’ascendant sur le champ de bataille face à vos frères chasseurs.

Plants vs. Zombies™ : La Bataille de Neighborville | PS4

Le jeu de tir décalé signé EA fait son grand retour. Chargez vos lance-petits pois et préparez-vous au prochain opus déjanté de la franchise Plants vs. Zombies. Les tensions se sont étendues au-delà de Neighborville, dans de nouvelles régions en monde ouvert à l’extérieur de la ville la plus contestée du monde des jeux vidéo. Choisissez l’une des 20 classes de personnages entièrement personnalisables et peaufinez votre style de jeu en remportant des récompenses à chaque victoire sur le champ de bataille. Faite équipe avec vos amis, en local ou en ligne, puis relevez une myriade de nouveaux défis, en affrontant des hordes ennemies en JcE ou d’autres joueurs en ligne. Vous pourrez aussi tenter de survivre au chaos de la nouvelle Arène de combat.

Tennis World Tour 2 | PS4

Incarnez les meilleurs joueurs mondiaux ou créez votre propre joueur professionnel afin de gravir le classement mondial. Jouez pour le plaisir ou en mode Classé pour affûter vos compétences. En mode Carrière, gérez votre saison, votre personnel, votre équipement et vos sponsors. Vous pouvez aussi affronter des amis en local ou en ligne*, en simple ou en double. Quel que soit le mode choisi, vous découvrirez un gameplay dynamique, réaliste et précis, vous faisant vivre des échanges légendaires comme si vous y étiez.