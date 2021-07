Les Games With Gold du mois d’août 2021

Darksiders III Disponible du 1er au 31 août

Dans ce jeu d’action aventure, incarnez Fury, l’une des quatre cavaliers de l’apocalypse, pour traquer les Sept Pêchés Capitaux. Explorez un monde ouvert vivant et utilisez votre fouet et la magie pour rétablir l’équilibre entre le bien et le mal.

Yooka-Laylee Disponible du 16 août au 15 septembre

Explorez des mondes vastes et mirifiques, rencontrez des personnages inoubliables et amassez des trésors. Vivez des aventures palpitantes aux côtés de Yooka et Laylee, deux amis en lutte contre l’abominable entreprise de Capital B, qui a pour dessein d’absorber tous les livres du monde… pour les convertir en pur profit financier !

Lost Planet 3 Disponible du 1er au 15 août

Apprenez-en toujours plus sur l’univers de Lost Planet. Dans cette préquelle, vivez les aventures de Jim Peyton, qui découvrira les secrets cachés sur E.D.N. III dans cette expérience solo palpitante.

Garou: Mark of the Wolves Disponible du 16 au 31 août

Découvrez le dernier volet de la série Fatal Fury et prenez le contrôle d’une douzaine de personnages différents. Avec le système T.O.P. et des mécaniques de défense et de contres inédites, prouvez à vos adversaires que les légendes ne meurent jamais.