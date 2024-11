Plongez dans le chaos de la Cicatrice avec Guidus Zero, disponible le 26 novembre sur Steam

Partager Facebook

IZZLE et Com2uS Holdings annoncent la sortie prochaine de Guidus Zero, un roguelike stratégique ultra-dynamique qui promet une expérience tactique sur une grille d’une rare intensité. Disponible le 26 novembre sur Steam, Guidus Zero vous invite à plonger dans les abysses de la Cicatrice où les esprits, trésors et adversaires acharnés vous attendent de pied ferme.

Une aventure en temps réel au cœur de la Cicatrice

Guidus Zero vous permet de naviguer en temps réel dans un donjon tentaculaire rempli de mystérieux trésors, esprits alliés et ennemis incroyables. Le système de mouvement sur une grille offre un mélange saisissant de stratégie à l’ancienne et d’action à bâtons rompus : il convient tout à la fois de planifier ses prochains coups avec attention que de faire parler ses réflexes pour répondre à toute menace susceptible d’émerger. Chaque étage offre des défis uniques, et votre but est d’atteindre les niveaux les plus enfouis afin de vous frotter au véritable chaos.

Un concept original et accessible

Guidus Zero combine des éléments de jeux d’action et de stratégie pour offrir une expérience de roguelike semblable à aucune autre. Chaque partie est unique grâce à la génération procédurale des niveaux et la grande variété d’esprits à collecter et diriger. Les mécaniques de combat gratifient autant la planification stratégique que les réflexes les plus aiguisés, récompensant les joueurs et les joueuses capables d’anticiper et de réagir. Pixel art sublime, rythme effréné : Guidus Zero est un jeu accessible qui dispose de toutes les options d’accessibilité pour accueillir le plus grand nombre (compatibilité manette, nombreuses options de langue).

Les fans de titres tels que Hades ou Enter the Gungeon prendront un grand bol d’air frais avec Guidus Zero dont l’approche du roguelike, entre stratégie sur une grille et action en temps réel, constitue un cocktail détonnant. Les dangers imprévisibles et trésors enfouis pullulent dans cet univers original et surprenant, équilibrés dans une dynamique risques/récompenses qui constitue le sel de toute expérience roguelike digne de ce nom. C’est sur ces fondations solides que vient s’ajouter la surprenante couche tactique, qui rend chaque décision cruciale et chaque réflexe salvateur.