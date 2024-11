Le cirque de Noël a dressé son chapiteaux sur la plaine de Plainpalais

Partager Facebook

Vous cherchez une idée de sortie familiale? Vous avez envie de vous plonger dans l’atmosphère de Noël ? Alors rendez-vous sur la Plaine de Plainpalais où le cirque de Noël de la famille Van Gool a planté son chapiteau jusqu’au 5 janvier 2025. On a eu la chance d’assister à la première le 23 novembre dernier. Durant deux heures, acrobates, clowns, musiciens et autres artistes ont ravi petits et grands grâce à leurs prouesses spectaculaires.

Mention spéciale à l’acrobate Steacy Giribald qui intervient dans plusieurs numéros plus époustouflants les uns que les autres. On a adoré celui où elle est capilotractée. Littéralement suspendue par les cheveux », elle se contorsionne avec aisance dans les airs. Le public a aussi salué sa performance sur une échelle acrobatique. L’équilibriste Coline Espejo ainsi qu’Evangely Alves dans un numéro de pôle aérien ont ébloui les spectateurs. Benjamin Pfeiffer a capté l’attention avec son numéro de perroquets. De magnifiques cacatoes ont exécuté différents tours et tournoyé à tire d’ailes autour du chapiteau avant de venir se percher sur le bras de leur maîtres. Citons encore Mac le danseur de claquettes ainsi qu’Ivo Monteiro et son numéro de Rolla Rolla sur piano. Ce dernier commence le show en équilibre sur une planche posée sur un cylindre, puis augmente de plus en plus la difficulté en accumulant les rouleaux et en tenant en équilibre sur le plus haut. En fin de spectacle les acrobates de la troupe Perfect Move ont livré un spectaculaire numéro de bascule. Ils ont effectué de multiples doubles sauts périlleux ainsi que des triples sur tapis. Entre les différents numéros on a pris du plaisir à découvrir les chorégraphies du ballet du cirque de Noël. Dans de scintillants costumes, les danseuses ont notamment revisité les Folies Bergères avec enthousiasme. Quant au clown André Broger il a, par son talent comique, provoqué des cascades de rire autant chez les adultes que chez les plus jeunes.

Un spectacle enchanteur plein de poésie et d’émotions qui nous a baigné dans l’ambiance des Fêtes de fin d’année.

www.cirque-de-noel.ch