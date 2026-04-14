Pokémon poursuit les festivités autour de ses 30 ans avec la Soirée électrisante Pokémon

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Dans le cadre de la campagne « Quel est ton préféré ? » qui fête les 30 ans de Pokémon, The Pokémon Company International a annoncé la tenue d’un concert de musique électronique en personne à Los Angeles et à Londres. Une expérience musicale conçue pour que les adeptes d’EDM et les fans de Pokémon se retrouvent à l’occasion d’un concert immersif sur mesure.

Pour la première fois dans l’histoire de la marque, Pokémon pénètre dans l’univers de l’electronic dance music (EDM) en collaborant avec des artistes de renommée mondiale : Marshmello et Alison Wonderland seront respectivement la tête d’affiche et la première partie d’un évènement musical en live, dont la direction artistique a été pensée spécialement pour la Soirée électrisante Pokémon. Au programme : des performances renversantes étayées par une technologie scénique de pointe, ainsi qu’un scénario visuel inspiré de l’univers Pokémon qui promet de donner vie à la marque phare dans une ambiance survoltée.

Les fans de 16 ans et plus auront seulement deux occasions d’assister à la Soirée électrisante : le 24 octobre 2026 à l’Intuit Dome à Los Angeles et le 10 novembre 2026 à The O2 arena à Londres. Les billets pour l’édition de Los Angeles seront en vente sur Ticketmaster à partir du 17 avril à 10:00 PDT. Les billets pour l’édition de Londres seront en vente sur AXS à partir du 17 ​ avril à 10:00 BST. Billets en quantité limitée, dans la limite des stocks disponibles.

La Journée radieuse Pokémon accueillera bientôt les familles

Les familles sont invitées à participer à la Journée radieuse Pokémon, un évènement interactif adapté aux enfants, qui se déclinera tout au long de l’été 2026 à Bordeaux, New York City, Dresde et Mexico City. En réunissant des fans de tous âges en personne, la Journée radieuse et la Soirée électrisante célèbrent le caractère international et multigénérationnel de la communauté Pokémon. Qu’il s’agisse de journées rayonnantes en compagnie de Pokémon emblématiques, ou de soirées électriques conçues pour celles et ceux qui ont grandi avec la franchise, ces expériences sont faites pour les fans de Pokémon dans toute leur diversité. Plus d’informations sur la Journée radieuse Pokémon seront communiquées ultérieurement.