Le Gala TCG prépare son grand retour ce week-end à Paris Expo Porte de Versailles

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La 5e édition du Gala TCG, le rendez-vous ultime des collectionneurs de cartes, se tiendra ce week-end du 18 au 19 avril à Paris Expo Porte de Versailles (Hall 4).

Créé en 2022, le Gala TCG est un événement exceptionnel réunissant collectionneurs, joueurs de tous niveaux et passionnés de jeux de cartes à collectionner. Plus grand que jamais, le salon passe de 5 000 à 20 000 m² dédiés à l’univers des cartes à collectionner, des piliers du secteur TCG jusqu’aux titres les plus récents avec Pokémon, One Piece Card Game, Lorcana, Star Wars™: Unlimited, Flesh and Blood, Naruto, Topps ou encore Magic: The Gathering.

Au programme : des boutiques, des éditeurs, des artistes, des illustrateurs et des personnalités emblématiques du milieu, réunis pour accueillir un grand nombre de fans venus partager leur amour pour les cartes à jouer. Les visiteurs pourront également admirer de près des cartes emblématiques et ultra-rares présentées par des collectionneurs et vendeurs d’élite et assister à des panels, conférences et shows live tels que des box break (ouverture de paquets de cartes en live). La box break area d’Asmodee permettra aux visiteurs de vivre une expérience digne de leurs streamers préférés et de repartir avec le contenu de leur boosters offerts et la vidéo de l’ouverture.

De plus, pour célébrer la sortie de la série Netflix, One Piece distribuera une carte DON!! Spéciale Chopper exclusive au Gala TCG. Les joueurs pourront l’obtenir en participant à une session d’initiation sur le stand One Piece Card Game.

Les illustrateurs de légende Kouki Saitou, Kenji Watanabe et Masakazu Fukuda seront présents tout le week-end afin de rencontrer leurs fans. Des œuvres originales spécialement créées pour l’événement et déjà gradées par CGC seront proposées aux visiteurs et signables sur place.

Le samedi 18 avril, Kaatsup et Nikof rejoindront la scène du Gala TCG le matin pour un box break interactif et ouvriront des cartes en duo avec deux personnes du public tandis que Samuel Etienne animera un quiz TCG avec les visiteurs et des créateurs de contenu l’après-midi. Enfin, Mastu rejoint le roster de la scène Asmodee.

Le dimanche 19 avril, Doigby animera à son tour un quiz TCG avant d’être remplacé par Thomas Deseur qui fera un box break de cartes.

Le Gala TCG et Asmodee s’unissent pour proposer plusieurs tournois durant toute la durée de l’évènement. Des compétitions dédiées à Star Wars: Unlimited, One Piece Card Game et Magic: The Gathering se tiendront tout le week-end et un tournoi Flesh and Blood aura lieu le samedi.

L’édition 2026 du Gala TCG est sponsorisée par Asmodee, Whatnot, Voggt, Le Coin des Barons, Micromania-Zing, PSA, CGC, Fujistore et VaultX.

Cliquez ici pour accéder à la billetterie et ici pour vous inscrire aux tournois.

​Date : Du 18 au 19 avril 2026 de 10h00 à 18h00

​Lieu : Paris Expo Porte de Versailles (Hall 4)

​Prix : 25€ la journée, 40€ les deux jours. Entrée gratuite pour les – de 10 ans.