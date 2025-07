Pokémon Sleep fête ses deux ans et annonce l’arrivée de Pokémon adorés des fans

Partager Facebook

Le 2e anniversaire de Pokémon Sleep, l’application de mesure du sommeil pour appareils iOS et Android qui rend le repos divertissant et qui a été téléchargée plus de 20 millions de fois depuis sa sortie en 2013, approche à grands pas ! À cette occasion, vous pourrez profiter d’évènements en jeu et de l’arrivée de Pokémon adorés des fans et découverts pour la première fois dans la région de Hoenn.

Célébrations du deuxième anniversaire