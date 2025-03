Polyvalence 100% électrique: la nouvelle Volvo ES90

Partager Facebook

Une classe à part: la nouvelle Volvo ES90 fait entrer la polyvalence du tout électrique dans le segment des berlines haut de gamme. Elle allie l’élégance raffinée d’une berline, la flexibilité d’un modèle à hayon ainsi que l’espace et la garde au sol légèrement surélevée d’un SUV. Proposée en trois lignes d’équipement et trois variantes de motorisation, la nouvelle Volvo ES90 peut dès à présent être commandée à partir de CHF 74’950.– (prix de vente conseillé, TVA de 8,1% incluse).

Avec ce nouveau modèle, Volvo poursuit l’électrification de sa gamme de produits: la Volvo ES90 est le sixième modèle tout électrique du constructeur automobile suédois haut de gamme – et la première Volvo équipée d’une technologie de charge 800 volts, pour une autonomie renforcée et une recharge accélérée. Ses systèmes matériels et logiciels sont alimentés par des processeurs Core Computing de nouvelle génération, dont les performances sont huit fois supérieures à celles de la génération précédente. Conçue pour évoluer et s’améliorer au fil du temps, la Volvo ES90 intègre les dernières fonctionnalités de sécurité Volvo – et a tout pour devenir le prochain classique du design scandinave de la marque.

«La Volvo ES90 combine nos technologies les plus avancées avec un design scandinave et un confort exceptionnel – un véritable véhicule haut de gamme Volvo qui améliore la qualité de vie de ses utilisateurs», déclare Jim Rowan, CEO de Volvo. «Avec la Volvo EX90, la nouvelle Volvo ES90 est l’un de nos modèles phares et consolide notre position de leader de l’industrie dans le domaine des véhicules définis par logiciel utilisant le Core Computing.»

Sûre d’elle, pratique et incomparable

La nouvelle Volvo ES90 se démarque d’emblée par son assurance et sa prestance. La position de conduite étant légèrement surélevée, elle offre une meilleure visibilité sur la route. La ligne de toit fluide du véhicule crée un parfait équilibre entre élégance et espace intérieur, tout en contribuant à un excellent aérodynamisme, aérodynamisme qui a d’ailleurs un impact positif sur l’efficacité du moteur et l’autonomie en mode électrique.

À l’avant, les phares à l’emblématique design «marteau de Thor», propre à l’identité Volvo, offrent une impression à la fois familière et moderne. L’arrière est tout aussi distinctif: les nouveaux feux arrière LED en forme de C sont complétés par des lumières LED intégrées à la lunette arrière. Ensemble, ils génèrent une séquence lumineuse unique au verrouillage et au déverrouillage du véhicule. Sept couleurs de carrosserie et quatre options de roues, de 20 à 22 pouces, permettent de personnaliser le véhicule.

Le grand et large hayon facilite le chargement et le déchargement du coffre, qui offre un volume de 424 litres. Les trois sièges arrière sont rabattables individuellement; lorsque tous sont abaissés, le volume de chargement atteint 733 litres. Sous le capot avant, un compartiment de rangement supplémentaire de 22 litres permet, par exemple, de stocker le câble de recharge.

Confort et fonctionnalité dans tout l’habitacle

L’habitacle alliant confort haut de gamme, matériaux authentiques et design fonctionnel, la nouvelle Volvo ES90 reste fidèle à l’identité scandinave de Volvo et aux principes de design qui y sont associés. Son long empattement de 3,1 mètres offre aux passagers de la deuxième rangée tout l’espace dont ils ont besoin pour leurs jambes, ce qui rend les trajets exceptionnellement confortables, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Les six thèmes de couleur de l’éclairage d’ambiance et une large gamme de revêtements permettent en outre d’ajouter des touches personnalisées au véhicule.

Un grand toit panoramique laisse entrer la lumière naturelle dans l’habitacle tout en offrant une protection UV allant jusqu’à 99,9%. La version électrochromatique disponible en option permet également d’ajuster la transparence du verre sur simple pression d’un bouton, par exemple pour réduire l’ensoleillement lors d’une chaude journée d’été.

Un confort supplémentaire est assuré par la présence d’une climatisation automatique 4 zones et d’un système avancé de purification de l’air. Certifié adapté aux personnes asthmatiques et allergiques, ce système empêche jusqu’à 95% des particules PM 2,5 de pénétrer dans l’habitacle et élimine 99,9% des allergènes issus des graminées, des arbres et du pollen.

Le confort acoustique de la nouvelle Volvo ES90 est lui aussi remarquable. Son habitacle est l’un des plus silencieux de toute la gamme Volvo, contribuant ainsi à une expérience de conduite encore plus calme et détendue – et permettant aux passagers de profiter pleinement du système audio. Ce système audio est d’ailleurs disponible en trois variantes, la variante premium consistant en un système High Fidelity Bowers & Wilkins avec 25 haut-parleurs placés stratégiquement, y compris dans les appuie-têtes et le ciel de toit. Le son spatial Dolby Atmos® garantit une expérience sonore immersive, avec un mode spécial reproduisant le son des légendaires studios Abbey Road de Londres.

Le véhicule est également équipé du système d’infodivertissement Volvo de nouvelle génération, intégrant des services Google tels que Google Maps, Google Assistant et d’autres applications disponibles sur Google Play. Ce système intuitif, réactif et compatible 5G repose sur la Snapdragon® Cockpit Platform de Qualcomm Technologies et affiche toutes les informations importantes pour la conduite sur un écran conducteur de 9 pouces ainsi que sur un affichage tête haute. L’écran central de 14,5 pouces, situé au centre du tableau de bord, permet d’accéder à la navigation, aux divertissements, à la climatisation, au téléphone et bien plus encore. Enfin, un nouvel affichage 3D, assisté par une caméra à 360°, facilite les manœuvres dans les espaces restreints.

Mises à jour régulières de série

La Volvo ES90 est basée sur l’architecture SPA2 et utilise, comme la Volvo EX90, la pile technologique Superset de Volvo Cars. Il s’agit d’un ensemble unique de modules et de systèmes matériels et logiciels qui constitueront la base de toutes les futures voitures électriques de Volvo et qui permettront d’améliorer les performances et les systèmes de sécurité d’un véhicule tout au long de son cycle de vie. Des optimisations pourront ainsi être mises en œuvre sur tous les modèles basés sur la pile technologique Superset grâce à des mises à jour «Over The Air».

«La Volvo ES90 est notre premier modèle à être équipé de deux processeurs NVIDIA DRIVE AGX Orin, ce qui en fait le véhicule le plus puissant jamais conçu par Volvo en termes de capacité de Core Computing», explique Anders Bell, Chief Engineering and Technology Officer chez Volvo Cars. «Une avancée qui a permis à Volvo de relever une nouvelle fois la barre en matière de sécurité et de performance globale à l’aide des données, des logiciels et de l’intelligence artificielle.»

La Volvo ES90 représente également ce qui se fait de mieux en matière de motorisation électrique et de technologie de batteries. Elle est le premier modèle de la marque à être équipée de la technologie 800 volts, associée à une recharge plus rapide, à une meilleure performance globale et à une efficacité accrue. Le résultat, c’est un véhicule qui va plus loin et se recharge plus rapidement que n’importe quel autre modèle électrique Volvo à ce jour. Son autonomie peut atteindre 700 kilomètres (WLTP), et les bornes de recharge rapide lui permettent, en dix minutes seulement, d’absorber suffisamment d’énergie pour parcourir 300 kilomètres supplémentaires.

L’efficacité du véhicule – et donc son autonomie renforcée – est également optimisée par les proportions élégantes et aérodynamiques de la Volvo ES90: avec un coefficient de résistance à l’air (cW) de 0,25, il s’agit du modèle Volvo le plus aérodynamique jamais conçu.

Safe Space Technology à l’intérieur et à l’extérieur

Fidèle à l’ADN de Volvo, la nouvelle Volvo ES90 est également conçue pour protéger toutes les personnes situées à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Elle répond aux normes de sécurité Volvo Cars, basées sur 55 ans de recherche pratique en matière de sécurité et plus strictes que les exigences officielles en matière de tests. Ainsi, ces normes couvrent également des scénarios réels qui peuvent être bien plus complexes que les scénarios des tests standardisés. Avec ses puissants processeurs de Core Computing, la Volvo ES90 s’inscrit dans la nouvelle ère de la sécurité Volvo, qui a débuté avec la Volvo EX90.

Une cage de sécurité robuste, des systèmes de retenue ultramodernes et des zones de déformation optimisées garantissent un niveau de sécurité passive maximal. Les systèmes de sécurité active s’appuient quant à eux sur une série de capteurs avancés, dont un lidar, cinq radars, sept caméras et douze capteurs à ultrasons. Ils offrent une vision allant au-delà de la perception humaine et contribuent à éviter les collisions et les situations de danger les plus diverses. De plus, la Volvo ES90 est équipée de série du nouveau système de compréhension du conducteur, capable de détecter lorsque l’attention du conducteur se détourne de la route et d’intervenir si nécessaire.

La Volvo Safe Space Technology apporte son assistance non seulement pendant la conduite, mais aussi lorsque le véhicule est à l’arrêt: ainsi, tandis que l’alerte d’ouverture de portière avertit de la présence de cyclistes ou de piétons approchant par l’arrière, le système de détection des passagers empêche tout oubli accidentel d’enfants en bas âge ou de bébés à l’arrière du véhicule en détectant des mouvements infimes, tels que la respiration d’un bébé.

La nouvelle Volvo ES90 est dès à présent disponible à la commande en Suisse et dans de nombreux autres pays européens. D’autres marchés suivront au cours de l’année et jusqu’en 2026.