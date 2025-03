Le Suikoden Live révèle un nouveau jeu mobile et une série animée

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Suikoden STAR LEAP

Un nouveau jeu de rôle et d’aventure prenant place dans l’univers de Suikoden arrive prochainement sur mobiles. Suikoden STAR LEAP se déroule quelques années avant les événements de Suikoden I, et après l’histoire de Suikoden V. Les joueurs pourront explorer des villes animées et rencontrer de nouveaux personnages ainsi que des visages familiers au fil de leur quête. La direction artistique du jeu s’inspire des designs de personnages en 2D dans des environnements en 3D.

Série animée

Une nouvelle série animée télévisée du studio KONAMI animation, en co-production avec NBC Universal Entertainment Japan, permettra à de nouveaux fans de découvrir le riche univers de Suikoden II, admiré par de nombreux joueurs.

« Nous voulions conserver la grandeur de l’histoire originale créée par [Yoshitaka] Murayama-san », déclare le Producer Rui Naito. « [La série] est une façon de montrer l’histoire – c’est l’anime ! »

La diffusion du Suikoden Live ainsi que la sortie imminente de Suikoden I&II en HD remaster démontre la volonté de KONAMI de continuer à enrichir sa franchise de jeu de rôle et d’aventure.