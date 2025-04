Porsche 911 Spirit 70 : une sensation inédite de liberté et de joie de vivre

Partager Facebook

Teinte exclusive Olive Neo, décors d’inspiration historique et motif d’intérieur Pascha légendaire : Porsche présente la 911 Spirit 70. Ce cabriolet limité à 1 500 exemplaires incarne l’âme des années 70 et du début des années 80. Dans le cadre de la stratégie Heritage Design, cette voiture de collection est désormais le troisième modèle de 911 à travers lequel Porsche fait revivre toute une époque grâce à des éléments de design d’anciens véhicules. Sur le plan technique, la 911 Spirit 70 se base sur la 911 Carrera GTS Cabriolet actuelle au concept hybride performant et efficace. Allié au système haute tension, à l’eTurbo et au moteur électrique dans la nouvelle PDK, le nouveau moteur Boxer de 3,6 litres atteint 398 kW (541 ch) et 610 Nm.

« En termes de design, les modèles Heritage Design occupent une position particulière au sein de notre stratégie de produits », déclare Michael Mauer, directeur Style chez Porsche. « Ces éditions limitées symbolisent ce qui fait de Porsche une marque d’exception. Le design de chacun de nos modèles est rattaché à notre histoire, mais ces véhicules vont encore plus loin. Ils illustrent la manière dont nous intégrons des éléments de design historiques à une voiture de sport ultra-moderne. »

« Pour notre clientèle mondiale, ces véhicules de collection en nombre limité sont particulièrement séduisants », explique Alexander Fabig, directeur Personnalisation et Classic. « Les deux premiers modèles de notre stratégie Heritage Design ont ravivé le style de certaines époques du passé et ont induit un fort engouement. Nous sommes très heureux de ce grand succès et fiers de pouvoir présenter ce troisième modèle hautement exclusif. »

Les modèles Heritage Design mettent en valeur le caractère « Lifestyle », synonyme de concepts chargés d’émotion au sein de la stratégie de produits Porsche. Le premier modèle de la série a été présenté en 2020 : il s’agissait de la 911 Targa 4S Heritage Design Edition, dont le style évoquait les années 50 et le début des années 60. Puis, en 2022, est présentée la 911 Sport Classic, deuxième modèle de collection de la stratégie Heritage Design. Cette édition limitée à 1 250 exemplaires a fait renaître le look des années 60 et du début des années 70.

La nouvelle 911 Spirit 70 s’inscrit dans la stratégie d’expansion de l’entreprise Porsche. Le constructeur de voitures de sport souhaite étendre ses possibilités de personnalisation : Porsche propose d’ores et déjà plus d’un millier d’options Porsche Exclusive Manufaktur. Au cours des cinq dernières années, le chiffre d’affaires moyen par véhicule équipé d’options Porsche Exclusive Manufaktur a doublé. Dans une perspective d’avenir, Porsche renforcera nettement la capacité de Porsche Exclusive Manufaktur pour élargir encore la réalisation des rêves de personnalisation de ses clients.

Porsche Design propose un chronographe haut de gamme, créé en exclusivité pour les acheteurs du tout dernier véhicule de collection. Nombreux sont ses détails assortis à la 911 Spirit 70. Le motif Pascha en noir brillant du cadran rappelle la bande centrale des sièges de la voiture.

La collection Porsche Lifestyle assortie à la 911 Spirit 70 permet de redécouvrir les années 70 de façon élégante et authentique. La panoplie d’articles exclusifs comprend des tenues de ville, des vêtements de sport, des accessoires et des modèles réduits.

L’extérieur : teinte exclusive et plaquettes de style historique

Pour la 911 Spirit 70, les designers et les spécialistes peinture de Porsche ont spécialement élaboré la teinte olive neo, un vert olive intense paré d’une nuance de modernité. Cette nouvelle teinte contraste avec la couleur gris-ou « bronzit », qui orne le bas de la partie arrière, le bouclier avant et les jantes « Fuchs » Sport Classic. La capote et la traverse de pavillon sont noires, ce qui souligne l’identité visuelle du 911 Spirit 70.

Trois bandes décoratives noir satiné s’étendent sur le capot avant. Ce détail rappelle les bandes adhésives des années 70 : à l’époque, les conducteurs de voitures de sport appliquaient des bandes de sécurité sur la carrosserie de leurs bolides pour qu’ils soient plus faciles à reconnaître dans le rétroviseur, que ce soit sur autoroute ou sur piste. Les bandes décoratives se prolongent, ton sur ton, sur la capote. Le décor latéral avec monogramme Porsche, cercle de numéro de course « Lollipop » noir satiné et numéro de course personnel souligne la tradition sportive de la marque.

Un exemple du couple contradictoire que forment tradition et innovation figure sur le capot avant : la 911 Spirit 70 y arbore un écusson Porsche quasiment identique à l’écusson historique de 1963. Sur les ailes avant sont apposées des plaquettes dorées « Porsche Exclusive Manufaktur ». La grille du capot arrière porte la plaquette Porsche Heritage. Son design évoque la plaquette de la Porsche 356, désignée dans les années 50 lors du dépassement des 100 000 kilomètres. Autres détails exceptionnels : le monogramme doré Porsche et le nom du modèle inscrit à l’arrière. Les monogrammes doivent leur merveilleux brillant à la surface dorée par galvanisation.

L’intérieur : motif Pascha et remarquable combiné d’instruments

Le motif de tissu emblématique Pascha en noir/olive neo 1 est l’un des grands attraits de l’habitacle. Le graphisme du textile évoque un drapeau à damier en mouvement. Des rectangles de différentes tailles, ingénieusement disposés, créent une impression d’ondoiement. Au lieu du velours jacquard d’autrefois, le 911 Spirit 70 utilise un tissu à fils floqués. Cela confère au tissu un caractère encore plus sportif, un meilleur toucher et un plus grand confort, surtout en cas de longs voyages.

Le motif Pascha habille les bandes centrales des sièges sport Plus à 18 positions, les rétroviseurs extérieurs et l’intérieur de la boîte à gants. En option, les inserts décoratifs des dossiers de sièges ainsi que l’enjoliveur de la planche de bord sont également disponibles avec le motif Pascha. L’équipement de série comprend par ailleurs un tapis réversible de coffre Pascha. La sellerie cuir Club noir basalte avec coutures décoratives olive neo 2 et le pack intérieur cuir Club noir basalte font également partie de l’équipement de série.

Le combiné d’instruments concilie design historique et technologie de pointe. L’écran haute résolution de 12,65 pouces dispose d’aiguilles et de graduations de couleur blanche et de type analogique. Les chiffres de couleur verte rappellent le modèle légendaire que fut la Porsche 356. Le nom du modèle est élégamment intégré au compte-tours entièrement numérique. La version spéciale du chronomètre Sport Chrono se distingue elle aussi par des aiguilles blanches et des chiffres verts.

La 911 Spirit 70 peut être commandée dès maintenant et coûte à partir de 279 300 francs suisses. Notre clientèle suisse bénéficie d’une prolongation de garantie (2 + 2), d’une prolongation d’assistance (2 + 2), d’une prime de compensation de changement, ainsi que du Porsche Swiss Package, qui comprend sans surcoût les options suivantes : * BOSE ® Surround Sound System, Direction assistée Plus, Assistant de changement de voie, Accès confort, Ouverture de porte de garage selon le standard HomeLink ® , Ioniseur et Réservoir de carburant 84l. Selon les prévisions, elle arrivera chez les concessionnaires suisses à partir de juillet 2025.

Retour dans les années 70

Porsche propose en outre une nouvelle application pour Apple Vision Pro. Elle permet aux utilisateurs de se plonger dans les années 70 et de configurer la voiture de leurs rêves. Ils peuvent personnaliser pas à pas la Porsche 911 Spirit 70 et découvrir ainsi les designs iconiques de cette décennie. Cette application sera disponible dans l’App Store pour l’Apple Vision Pro au printemps 2025, au moment du lancement de la Porsche 911 Spirit 70.